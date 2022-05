4. Liga, Gruppe 1 Laufenburg-Kaisten sorgt bei Wallbach für Überraschung Überraschender Sieg für Laufenburg-Kaisten: Das Team auf Tabellenrang 10 hat am Dienstag die deutlich besser klassierte Mannschaft von Wallbach (5. Rang) auswärts 2:0 geschlagen.

Das Tor von Tiago Concalves Costa in der 33. Minute bedeutete die 1:0-Führung für Laufenburg-Kaisten. In der Schlussphase (78. Minute) erhöhte sodann Dashnor Hoti noch zum Endresultat von 2:0

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Wallbach sah Bakir Baltic (76.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Oliver Kalt (45.), Simon Bitter (63.) und Francesco Alletto (75.). Bei Laufenburg-Kaisten erhielten Giuseppe Iudici (80.) und Berhon Hoti (87.) eine gelbe Karte.

Laufenburg-Kaisten rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit 17 Punkten auf Rang 9. Laufenburg-Kaisten hat bisher fünfmal gewonnen, zwölfmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Laufenburg-Kaisten geht es in einem Heimspiel gegen FC Kaiseraugst (Platz 6) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 11. Juni (18.00 Uhr, Blauen, Laufenburg).

Für Wallbach hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 28 Punkten auf Rang 5. Für Wallbach war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Auf Wallbach wartet im nächsten Spiel auswärts das viertplatzierte Team FC Pratteln, also der Tabellennachbar. Zu diesem Spiel kommt es am 3. Juni (20.00 Uhr, In den Sandgruben, Pratteln).

Telegramm: FC Wallbach-Zeiningen - FC Laufenburg-Kaisten 0:2 (0:1) - Unter Reben, Zeiningen – Tore: 33. Tiago Concalves Costa 0:1. 78. Dashnor Hoti 0:2. – Wallbach: Bakir Baltic, Diego Alletto, Oliver Kalt, Ramon Rutishauser, Thomas Aranyi, Simon Bitter, Andreas Schlienger, Haris Malmudirevic, Nicolas von Philipsborn, Simon Steiner, Francesco Alletto. – Laufenburg-Kaisten: Mathias Gehrig, Nedeljko Brankovic, Philipp Umiker, Tobias Hüsler, Robin Brogle, Dario Ferrante, Tiago Concalves Costa, Dashnor Hoti, Giuseppe Iudici, Simon Schmid, Antonio Fiore. – Verwarnungen: 45. Oliver Kalt, 63. Simon Bitter, 75. Francesco Alletto, 80. Giuseppe Iudici, 87. Berhon Hoti – Ausschluss: 76. Bakir Baltic.

