4. Liga, Gruppe 1 Laufenburg-Kaisten und Sissach spielen Remis Laufenburg-Kaisten und Sissach spielen 1:1 und teilen sich somit die Punkte.

Das erste Tor der Partie fiel bereits in der Startphase: In der 5. Minute schoss Jeton Asani das 0:1. Das Tor fiel per Elfmeter. Den Ausgleich erzielte Tiago Concalves Costa in der 23. Minute.

Bei Laufenburg-Kaisten erhielten Tiago Concalves Costa (40.), Lennard Weiss (45.) und Dashnor Hoti (82.) eine gelbe Karte. Bei Sissach erhielten Dominic Hunziker (50.) und Jeton Asani (78.) eine gelbe Karte.

Keine Änderung in der Tabelle für Laufenburg-Kaisten: Das Team liegt mit 14 Punkten auf Rang 8. Laufenburg-Kaisten hat bisher viermal gewonnen, zehnmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Laufenburg-Kaisten geht es auf fremdem Terrain gegen FC Frenkendorf (Platz 5) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 14. Mai (18.00 Uhr, Sportplatz Kittler, Frenkendorf).

Für Sissach hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit elf Punkten auf Rang 11. Sissach hat bisher zweimal gewonnen, neunmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Sissach daheim mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Pratteln. Diese Begegnung findet am 14. Mai statt (18.00 Uhr, Sportzentrum Tannenbrunn, Sissach).

Telegramm: FC Laufenburg-Kaisten - SV Sissach 1:1 (1:1) - Blauen, Laufenburg – Tore: 5. Jeton Asani (Penalty) 0:1.23. Tiago Concalves Costa 1:1. – Laufenburg-Kaisten: Christian Truog, Robin Brogle, Giuseppe Iudici, Jannik Näf, Lennard Weiss, Vincenzo Fiore, Simon Schmid, Tiago Concalves Costa, Dashnor Hoti, Marco Schönenberger, Steven Winter. – Sissach: Luan Osmani, Fidan Hajdari, Joel Chretien, Jeton Asani, Dominic Hunziker, Arbnor Rexhaj, Shiprim Osmani, Aurin Stricker, Andreja Miletic, Nicola Lucini, Marvin Schneider. – Verwarnungen: 40. Tiago Concalves Costa, 45. Lennard Weiss, 50. Dominic Hunziker, 78. Jeton Asani, 82. Dashnor Hoti.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

