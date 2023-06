Frauen 3. Liga Laura Ehifoh rettet Arlesheim einen Punkt gegen Concordia Basel 1:1 lautet das Resultat zwischen Arlesheim und Concordia Basel. Die Teams teilen sich die Punkte.

Die Tore fielen erst in der zweiten Halbzeit. Carolyn Steiner traf in der 54. Minute zum 0:1. Der Ausgleich fiel in den letzten Spielminuten. Laura Ehifoh traf in der 86. Minute für Concordia Basel zum Ausgleich.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

In der Abwehr gehört Arlesheim zu den Besten: Die total 26 Gegentore in 17 Spielen bedeuten einen Schnitt von 1.5 Toren pro Match (Rang 2).

Arlesheim rückt mit dem Unentschieden in der Tabelle nach vorne:

Das Team liegt mit 29 Punkten auf Rang 2.

Das ist eine Verbesserung um einen Platz.

Arlesheim hat bisher achtmal gewonnen, viermal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Arlesheim bestreitet als nächstes auswärts das Spitzenspiel gegen das drittplatzierte Team FC Breitenbach. Zu diesem Spiel kommt es am 10. Juni (19.30 Uhr, Sportanlage Grien, Breitenbach).

Für Concordia Basel hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 23 Punkten auf Rang 5. Concordia Basel hat bisher siebenmal gewonnen, achtmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Concordia Basel in einem Heimspiel mit seinem Tabellennachbarn FC Rheinfelden 1909 (Platz 6) zu tun. Die Partie findet am 11. Juni statt (15.00 Uhr, Sportanlagen St. Jakob, Basel).

Telegramm: FC Arlesheim - FC Concordia Basel 1:1 (0:0) - In den Widen, Arlesheim – Tore: 54. Carolyn Steiner 0:1. 86. Laura Ehifoh 1:1. – Arlesheim: Sira Schwarz, Jana Kloiber, Carla Maria Hagenbach, Amel Rayen Arrad, Lea Mina Zbinden, Laura Ehifoh, Bojana Radovac, Zsofia Bartha, Anja Bühler, Celina Ehifoh, Fiona Kunz. – Concordia BS: Nina Wüthrich, Sophie Jirasko, Anja Orschulko, Sara Mezni, Sabrina Bosco, Aikaterini Anastasiou, Sandra Lizamarie Gerwels, Keisha Verges, Elena Stebler, Aleyna Arabaci, Carolyn Steiner. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

