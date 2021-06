3. Liga, Gruppe 1 Lausen bezwingt NK Posavina – Alessio Marra mit Last-Minute-Treffer Lausen behielt im Spiel gegen NK Posavina am Samstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 3:2.

(chm)

Die Entscheidung im Spiel fiel erst in der Schlussphase, als Lausen das 3:2 gelang. Verantwortlich für den Siegtreffer in der 94. Minute war Alessio Marra.

Zum Auftakt der Partie hatte Alessio Marra sein Team in der 26. Minute in Führung geschossen. In der 36. Minute baute Cedric Wilhelm den Vorsprung für Lausen auf zwei Tore aus (2:0). In der 84. Minute gelang NK Posavina (Tomislav Duvnjak) der Anschlusstreffer (1:2). Der Ausgleich für NK Posavina fiel in der 91. Minute (Marijo Mrkonjic).

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Mario Tomas von NK Posavina erhielt in der 45. Minute die gelbe Karte.

Lausen machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 19 Punkten auf Rang 6. Lausen hat bisher fünfmal gewonnen, dreimal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Lausen spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Gelterkinden (Platz 9). Die Partie findet am 26. Juni statt (16.00 Uhr, Mehrzweck).

Für NK Posavina hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit acht Punkten auf Rang 11. NK Posavina hat bisher zweimal gewonnen, achtmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es NK Posavina zuhause mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team US Olympia 1963. Die Partie findet am 27. Juni statt (13.00 Uhr, Einschlag, Reinach BL).

Telegramm: FC Lausen 72 - NK Posavina 3:2 (2:0) - Bifang, Lausen – Tore: 26. Alessio Marra 1:0. 36. Cedric Wilhelm 2:0. 84. Tomislav Duvnjak 2:1. 91. Marijo Mrkonjic 2:2. 94. Alessio Marra 3:2. – Lausen: Micha Bürgin, Nico Schäfer, Cedric Wilhelm, Julian Schmidt, Saverio Gurri, Ardian Kasa, Jan Gysin, Sebastian Gysin, Aleksandar Dobric, Michael Nussbaum, Alessio Marra. – NK Posavina: Marijo Mrkonjic, Antonio Gudelj, Marko Radic, Filip Jurakic, Antonio Mikulic, Gabriel Topic, Mario Tomas, Andrej Piljic, Tomislav Duvnjak, Antonio Gregorovic, Marin Gudelj. – Verwarnungen: 45. Mario Tomas.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 1: SC Binningen - FC Gelterkinden 2:2, FC Liestal - FC Arlesheim 3:3, FC Breitenbach - FC Aesch 1:1, FC Rheinfelden - SC Dornach 5:1, FC Lausen 72 - NK Posavina 3:2

Tabelle: 1. SV Sissach 24 Spiele/31 Punkte (38:17). 2. US Olympia 1963 24/26 (33:7), 3. FC Stein 25/22 (42:30), 4. FC Liestal 25/19 (33:34), 5. FC Rheinfelden 25/19 (34:24), 6. FC Lausen 72 25/19 (31:27), 7. FC Breitenbach 25/18 (33:25), 8. SC Binningen 25/18 (37:30), 9. FC Gelterkinden 25/17 (19:31), 10. FC Schwarz-Weiss a 25/16 (33:24), 11. NK Posavina 25/8 (23:42), 12. FC Arlesheim 25/8 (32:44), 13. SC Dornach 25/6 (18:41), 14. FC Aesch 25/5 (20:50).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 1 finden Sie auf der Website des FVNWS.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 20.06.2021 10:26 Uhr.