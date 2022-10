3. Liga, Gruppe 1 Lausen holt gegen Stein ersten Saisonsieg Für Lausen hat es am Samstag im siebten Spiel den ersten Sieg der Saison abgesetzt. Das Team besiegte auswärts Stein 3:1.

(chm)

Das Skore eröffnete Andri Herger in der 60. Minute. Er traf für Lausen zum 1:0. Elias Küng erhöhte in der 70. Minute zur 2:0-Führung für Lausen. Pechvogel Micha Bürgin traf in der 83. Minute ins eigene Gehäuse, was den Anschlusstreffer für Stein zum 1:2 bedeutete. In der 84. Minute erhöhte Elias Küng auf 3:1 für Lausen.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Stein sah Mateo Caktas (68.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Stein weitere fünf gelbe Karten. Lausen blieb ohne Karte.

Zahlreiche Gegentore sind für Stein ein relativ häufiges Phänomen. Total liess das Team 27 Tore in sieben Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 3.4 Toren pro Spiel (Rang 11).

Lausen gibt dank dem Sieg das Schlusslicht ab. Mit drei Punkten liegt das Team auf Rang 13. Das Team verbessert sich um einen Platz. Lausen hat bisher einmal gewonnen und sechsmal verloren.

Lausen trifft im nächsten Spiel in einem Heimspiel auf FC Schwarz-Weiss b (Platz 12). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Diese Begegnung findet am Mittwoch (12. Oktober) statt (20.15 Uhr, Bifang, Lausen).

Durch die Niederlage taucht Stein unter den Strich. Mit drei Punkten liegt das Team auf Rang 14. Das ist ein Verlust von zwei Plätzen. Stein hat bisher einmal gewonnen und sechsmal verloren.

Mit dem siebtplatzierten FC Zwingen kriegt es Stein als nächstes auswärts mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Das Spiel findet am 15. Oktober statt (16.00 Uhr, Sportplatz Eichhölzli, Zwingen).

Telegramm: FC Stein - FC Lausen 72 1:3 (0:0) - Bustelbach, Stein – Tore: 60. Andri Herger 0:1. 70. Elias Küng 0:2. 83. Eigentor (Micha Bürgin) 1:2.84. Elias Küng 1:3. – Stein: Marco Schlatter, Jan-Arjen Van Heel, Fabian Näf, Daniel Lovric, Silvan Ackermann, David Locher, Lirim Gashi, Mateo Caktas, Luca Gränacher, Jarmo Rüede, Fabian Hug. – Lausen: Micha Bürgin, Antonino Crimi, Tomislav Duvnjak, Cedric Wilhelm, Ardian Kasa, Sebastian Gysin, Elias Küng, Arbnor Rexhaj, Aleksandar Dobric, Jan Gysin, Andri Herger. – Verwarnungen: 9. David Locher, 39. Fabian Hug, 43. Jarmo Rüede, 44. Mateo Caktas, 63. Fabian Näf – Ausschluss: 68. Mateo Caktas.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 09.10.2022 11:11 Uhr.

