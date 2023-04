3. Liga, Gruppe 1 Lausen lässt sich von Schwarz-Weiss kein Bein stellen – Später Siegtreffer durch Elias Küng Lausen siegt als deutlich besser klassierte Mannschaft gegen Schwarz-Weiss: Der Tabellenachte siegt auswärts 2:1 gegen den Tabellen-14.

Zunächst musste Lausen einen Rückstand hinnehmen: In der 65. Minute traf Stefan Thommen für Schwarz-Weiss zum 1:0. Durch zwei Tore innerhalb von 14 Minuten schaffte Lausen aber die Wende. Verantwortlich war Elias Küng, der in der 75. Minute zuerst den Ausgleich erzielte und dann in der 89. Minute auch gleich zum Sieg traf.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Ivan De Paola von Lausen erhielt in der 12. Minute die gelbe Karte.

Die Tabellensituation bleibt für Lausen unverändert. Das Team liegt mit 24 Punkten auf Rang 8. Lausen hat bisher achtmal gewonnen und elfmal verloren.

Lausen spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Black Stars (Platz 6). Die Partie findet am 28. April statt (20.30 Uhr, Buschweilerhof, Basel).

Schwarz-Weiss verharrt nach der Niederlage auf dem 14. Und damit letzten Platz. Schwarz-Weiss hat bisher dreimal gewonnen, 13mal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Schwarz-Weiss geht es zuhause gegen FC Zwingen (Platz 10) weiter. Das Spiel findet am 30. April statt (15.00 Uhr, Bachgraben, Allschwil).

Telegramm: FC Schwarz-Weiss b - FC Lausen 72 1:2 (0:0) - Bachgraben, Allschwil – Tore: 65. Stefan Thommen 1:0. 75. Elias Küng 1:1. 89. Elias Küng 1:2. – Schwarz-Weiss: Luc Lampart, Fabio Gisler, Frederik Weinandy, Eduardo Eggenberger, Jannik Engels, Bastien Quillet, Yannick Benz, Stefan Zehentmayer, Silas Gusset, Jonas Baumann, Leo Andrin Küng. – Lausen: Sascha Weiss, Ivan De Paola, Joris Gysin, Antonino Crimi, Sascha Meder, Jeremy Küng, Arbnor Rexhaj, Sebastian Gysin, Nikola Gadzic, Aleksandar Dobric, Elias Küng. – Verwarnungen: 12. Ivan De Paola.

