3. Liga, Gruppe 2 Lausen siegt gegen Münchenstein SC dank Matchwinner Aris Herger Lausen gewinnt am Samstag zuhause gegen Münchenstein SC 4:3.

Das erste Tor der Partie erzielte Aris Herger für Lausen. In der 9. Minute traf er zum 1:0. Lausen baute in der 31. Minute die Führung weiter aus: Torschütze war erneut Aris Herger. Mit einem weiteren Tor erhöhte Aris Herger für Lausen auf 3:0. Für das Doppelpack benötigte er nur gerade neun Minuten.

Eduard Gashi (52. Minute) liess Münchenstein SC auf 1:3 herankommen. Der Anschlusstreffer für Münchenstein SC zum 2:3 kam in der 56. Minute. Verantwortlich dafür war Aid Maliqi. Münchenstein SC glich in der 68. Minute durch Youssef Khouda aus. In der 74. Minute schoss wiederum Aris Herger Lausen in Führung. Es war der Siegtreffer.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Münchenstein SC erhielten Berat Kaya (14.) und Bryan Louzan Figueroa (85.) eine gelbe Karte. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Lausen, Nikola Gadzic (84.) kassierte sie.

In der Abwehr gehört Lausen zu den Besten: Total liess das Team 35 Tore in 16 Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 2.1 Toren pro Spiel (Rang 3).

Zahlreiche Gegentore sind für Münchenstein SC ein relativ häufiges Phänomen. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 2.9 (Rang 11).

Lausen machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um drei Plätze und liegt neu mit 27 Punkten auf Rang 4. Lausen hat bisher siebenmal gewonnen, sechsmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Lausen daheim mit NK Posavina (Rang 13) auf ein schlechterklassiertes Team. Diese Begegnung findet am Dienstag (19. April) statt (20.15 Uhr, Bifang, Lausen).

Für Münchenstein SC hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 16 Punkten auf Rang 12. Für Münchenstein SC war es bereits die dritte Niederlage in Serie.

Im nächsten Spiel kriegt es Münchenstein SC in einem Auswärtsspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Liestal. Das Spiel findet am 23. April statt (17.00 Uhr, Stadion Gitterli, Liestal).

Telegramm: FC Lausen 72 - SC Münchenstein 4:3 (3:0) - Bifang, Lausen – Tore: 9. Aris Herger 1:0. 31. Aris Herger 2:0. 40. Aris Herger 3:0. 52. Eduard Gashi 3:1. 56. Aid Maliqi 3:2. 68. Youssef Khouda 3:3. 74. Aris Herger 4:3. – Lausen: Leandro Peng, Joris Gysin, Cedric Wilhelm, Timo Lakerveld, Ivan De Paola, Ardian Kasa, Jan Gysin, Nikola Gadzic, Michael Nussbaum, Saverio Gurri, Aris Herger. – Münchenstein SC: Nico Leuenberger, Ahmet Uluisik, Gürkan Satilmis, Ali Maskan, Berat Kaya, Cihan Yayla, Cihan Balcin, Youssef Khouda, Dion Morina, Eduard Gashi, Mehmet Cetin. – Verwarnungen: 14. Berat Kaya, 84. Nikola Gadzic, 85. Bryan Louzan Figueroa.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

