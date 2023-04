3. Liga, Gruppe 1 Lausen siegt gegen Therwil – Später Siegtreffer durch Jeremy Küng Therwil lag gegen Lausen deutlich vorne, nämlich 5:2 (51. Minute) - und verlor dennoch. Lausen feiert einen 6:5-Heimsieg.

(chm)

In der 51. Minute erhöhte Therwil seine Führung auf 5:2. Doch ab der 55. Minute setzte Lausen zur Wende an, als Elias Küng zum 3:5 traf. Das Team verwandelte den Rückstand in einen Sieg dank Toren von Elias Küng (55.), Emanuele Papale (73.), Arbnor Rexhaj (78.) und Jeremy Küng (86.).

Gelbe Karten gab es bei Lausen für Tomislav Duvnjak (32.), Nikola Gadzic (66.) und Emanuele Papale (96.). Bei Therwil erhielten Ivan Darms (60.) und Joachim Schuster (77.) eine gelbe Karte.

Zahlreiche Gegentore sind für Therwil ein relativ häufiges Phänomen. Die total 56 Gegentore in 18 Spielen bedeuten einen Schnitt von 3.1 Toren pro Match (Rang 13).

Mit dem Sieg rückt Lausen um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit 21 Punkten auf Rang 8. Lausen hat bisher siebenmal gewonnen und elfmal verloren.

Im nächsten Spiel trifft Lausen in einem Auswärtsspiel auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das 14.-platzierte FC Schwarz-Weiss b. Das Spiel findet am Samstag (22. April) statt (17.00 Uhr, Bachgraben, Allschwil).

Für Therwil hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 16 Punkten auf Rang 12. Für Therwil war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Für Therwil geht es auswärts gegen FC Liestal (Platz 7) weiter. Diese Begegnung findet am Samstag (22. April) statt (17.00 Uhr, Stadion Gitterli, Liestal).

Telegramm: FC Lausen 72 - FC Therwil 6:5 (2:4) - Bifang, Lausen – Tore: 8. Jan Gysin 1:0. 13. Jannis Reimer 1:1. 17. Raphael Suter 1:2. 33. Raphael Suter (Penalty) 1:3.43. Elias Küng 2:3. 44. Jannis Reimer 2:4. 51. Basil Schubiger 2:5. 55. Elias Küng 3:5. 73. Emanuele Papale 4:5. 78. Arbnor Rexhaj (Penalty) 5:5.86. Jeremy Küng 6:5. – Lausen: Fabrizio Cutrufello, Ivan De Paola, Joris Gysin, Tomislav Duvnjak, Ardian Kasa, Michael Nussbaum, Jan Gysin, Sebastian Gysin, Nikola Gadzic, Aleksandar Dobric, Elias Küng. – Therwil: Christoph Hess, David Flückiger, Michel Rohrbach, Luca Damante, Gregor Schaffter, Ivan Darms, Basil Schubiger, Yanic Fläcklin, Kim Handschin, Raphael Suter, Jannis Reimer. – Verwarnungen: 32. Tomislav Duvnjak, 60. Ivan Darms, 66. Nikola Gadzic, 77. Joachim Schuster, 96. Emanuele Papale.

