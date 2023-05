3. Liga, Gruppe 1 Lausen sorgt bei Allschwil für Überraschung – Dreifach-Torschütze Elias Küng Lausen hat am Samstag gegen Allschwil die Überraschung geschafft: Die zehntplatzierte Mannschaft siegt zuhause gegen das fünftklassierte Team 4:3.

Das erste Tor der Partie erzielte Elias Küng für Lausen. In der 9. Minute traf er zum 1:0. Der Ausgleich für Allschwil fiel in der 20. Minute (Nico Stasi). Jan Gysin erzielte in der 32. Minute den Führungstreffer zum 2:1 für Lausen.

Mit seinem Tor in der 39. Minute brachte Elias Küng Lausen mit zwei Treffern 3:1 in Führung. Lausen baute in der 65. Minute die Führung für Lausen weiter aus: Torschütze war erneut Elias Küng. Till Schaufelberger verkürzte in der 84. Minute den Rückstand von Allschwil auf 2:4. In der Schlussphase kam Allschwil noch auf 3:4 heran. Boran Yavuz war verantwortlich für den Anschlusstreffer in der 96. Minute. Für den Ausgleich reichte es jedoch nicht mehr.

Im Spiel gab es total acht Karten. Bei Allschwil sah Nicolas Gränacher (93.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Kilian Vetter (52.), Nicolas Gränacher (77.) und Oliver Spähni (94.). Vier gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Lausen.

Mit dem Sieg rückt Lausen um einen Platz nach vorne. Mit 27 Punkten liegt das Team auf Rang 9. Lausen hat bisher neunmal gewonnen und 14mal verloren.

Lausen spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen SC Binningen a (Platz 11). Zu diesem Spiel kommt es am 27. Mai (17.00 Uhr, Spiegelfeld, Binningen).

Für Allschwil hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 39 Punkten auf Rang 5. Allschwil hat bisher zehnmal gewonnen, sechsmal verloren und sechsmal unentschieden gespielt.

Für Allschwil geht es auswärts gegen FC Zwingen (Platz 8) weiter. Das Spiel findet am 27. Mai statt (17.00 Uhr, Sportplatz Eichhölzli, Zwingen).

Telegramm: FC Lausen 72 - FC Allschwil 4:3 (3:1) - Bifang, Lausen – Tore: 9. Elias Küng 1:0. 20. Nico Stasi 1:1. 32. Jan Gysin 2:1. 39. Elias Küng 3:1. 65. Elias Küng 4:1. 84. Till Schaufelberger 4:2. 96. Boran Yavuz 4:3. – Lausen: Micha Bürgin, Saverio Gurri, Joris Gysin, Sascha Meder, Ardian Kasa, Jan Gysin, Arbnor Rexhaj, Tomislav Duvnjak, Nikola Gadzic, Michael Nussbaum, Elias Küng. – Allschwil: Jon Götz, André Bachmann, Nicolas Gränacher, Kilian Vetter, Boran Yavuz, Samir Natarajan, Till Schaufelberger, Raphael Mathias, Luca Marro, Nico Stasi, Pablo Romera. – Verwarnungen: 42. Tomislav Duvnjak, 52. Kilian Vetter, 66. Nikola Gadzic, 77. Nicolas Gränacher, 87. Michael Nussbaum, 91. Ardian Kasa, 94. Oliver Spähni – Ausschluss: 93. Nicolas Gränacher.

