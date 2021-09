3. Liga, Gruppe 2 Lausen und Münchenstein FC spielen Remis Lausen und Münchenstein FC spielen 2:2 und teilen sich somit die Punkte.

(chm)

Simone Del Tufo eröffnete in der 13. Minute das Skore, als er für Münchenstein FC das 1:0 markierte. Wiederum Simone Del Tufo erhöhte in der 45. Minute auf 2:0 für Münchenstein FC. Ein Doppelschlag brachte Lausen doch noch einen Punkt: Aris Herger schoss Lausen innerhalb von neun Minuten zum 1:2 (61.) und dann zum 2:2 (70.).

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Münchenstein FC erhielten Dimitri Schärer (33.) und Enrique Cortizo (88.) eine gelbe Karte. Eine Verwarnung gab es für Lausen, nämlich für Toni Di Biase (65.).

Die Tabellensituation bleibt für Lausen unverändert. Acht Punkte bedeuten Rang 6. Lausen hat bisher zweimal gewonnen, einmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Lausen spielt zum nächsten Mal auswärts gegen SC Münchenstein (Platz 11). Die Partie findet am Mittwoch (29. September) statt ( Uhr, Sportplatz Au, Münchenstein).

Für Münchenstein FC hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit elf Punkten auf Rang 4. Münchenstein FC hat bisher dreimal gewonnen, einmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Münchenstein FC in einem Heimspiel mit seinem Tabellennachbarn AS Timau Basel (Platz 5) zu tun. Die Partie findet am 2. Oktober statt (17.00 Uhr, Sportplatz Au, Münchenstein).

Telegramm: FC Lausen 72 - FC Münchenstein 2:2 (0:2) - Bifang, Lausen – Tore: 13. Simone Del Tufo 0:1. 45. Simone Del Tufo 0:2. 61. Aris Herger 1:2. 70. Aris Herger 2:2. – Lausen: Micha Bürgin, Antonino Crimi, Gianluca Ancona, Manuel Jnglin, Joris Gysin, Ardian Kasa, Jan Gysin, Alessio Marra, Nikola Gadzic, Saverio Gurri, Emanuele Papale. – Münchenstein FC: Kevin Meier, Nico Cancedda, Dimitri Schärer, Fabio Di Benedetto, Loris Lüdi, Thierry Schweizer, David Wenger, Aljoscha Schärer, Matteo Saracino, Simone Del Tufo, Artan Kaqinari. – Verwarnungen: 33. Dimitri Schärer, 65. Toni Di Biase, 88. Enrique Cortizo.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 2: FC Lausen 72 - FC Münchenstein 2:2, NK Posavina - FC Schwarz-Weiss a 2:3, FC Stein - SV Muttenz 1:2

Tabelle: 1. FC Schwarz-Weiss a 6 Spiele/13 Punkte (20:14). 2. FC Rheinfelden 5/12 (13:9), 3. FC Liestal 5/12 (18:7), 4. FC Münchenstein 6/11 (20:16), 5. AS Timau Basel 5/10 (21:6), 6. FC Lausen 72 5/8 (12:10), 7. NK Alkar 5/7 (11:8), 8. SV Muttenz 6/7 (8:16), 9. FC Allschwil 5/6 (12:14), 10. FC Stein 6/6 (19:17), 11. SC Münchenstein 4/4 (6:12), 12. NK Posavina 6/4 (11:23), 13. FC Amicitia Riehen 5/3 (9:19), 14. FC Reinach 5/2 (8:17).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 2 finden Sie auf der Website des FVNWS. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 26.09.2021 12:34 Uhr.