4. Liga, Gruppe 1 Levent Hasani schiesst Rheinfelden 1909 mit drei Treffern zum Sieg gegen Diegten Eptingen Rheinfelden 1909 reiht Sieg an Sieg: Gegen Diegten Eptingen hat das Team am Donnerstag bereits den dritten Sieg in Serie feiern können. Das Resultat lautete 3:1

Das Skore eröffnete Rafael Bätscher in der 67. Minute. Er traf für Diegten Eptingen zum 1:0. Rheinfelden 1909 glich in der 74. Minute durch Levent Hasani aus. In der 79. Minute war es erneut Levent Hasani, der Rheinfelden 1909 mit seinem Tor 2:1 in Führung brachte. Nur neun Minute später traf Levent Hasani erneut, so dass es in der 88. Minute 3:1 für Rheinfelden 1909 hiess.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Zahlreiche Gegentore sind für Diegten Eptingen ein relativ häufiges Phänomen. Total liess das Team 55 Tore in 17 Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 3.1 Toren pro Spiel (Rang 9).

Mit dem Sieg liegt Rheinfelden 1909 neu nicht mehr auf einem Abstiegsplatz. 14 Punkte bedeuten Rang 8. Das Team verbessert sich um drei Plätze. Neu am Tabellenende liegt FC Oberdorf. Für Rheinfelden 1909 ist es der dritte Sieg in Serie.

Rheinfelden 1909 spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen SV Sissach (Platz 10). Das Spiel findet am 13. Mai statt (19.00 Uhr, Sportzentrum Tannenbrunn, Sissach).

Mit der Niederlage liegt Diegten Eptingen wieder auf einem Abstiegsplatz. Mit zwölf Punkten liegt das Team auf Rang 11. Das Team verliert damit einen Platz. Diegten Eptingen hat bisher dreimal gewonnen, elfmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Diegten Eptingen geht es zuhause gegen FC Laufenburg-Kaisten (Platz 7) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 13. Mai (18.00 Uhr, Hofmatt, Diegten).

Telegramm: FC Rheinfelden 1909 - FC Diegten Eptingen 3:1 (0:0) - Im Schiffacker, Rheinfelden – Tore: 67. Rafael Bätscher 0:1. 74. Levent Hasani 1:1. 79. Levent Hasani 2:1. 88. Levent Hasani 3:1. – Rheinfelden 1909: Tim Mathys, Ahmed Imeri, Niro Perez, Dominik Werka, Jerome Ammann, Burak Hacilar, Isyan Atesci, Eric Benz, Juan Castro Nunes, Yannic Baumann, Samir Etemovic. – Diegten Eptingen: Dominik Meier, Ramon Ryf, Manuel Bätscher, Silvan Fehlmann, Janic Lattmann, Rafael Bätscher, Jan Krieg, Lorin Weber, Rouven Schäfer, Gabriel Flühler, Timo Zeller. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

