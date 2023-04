4. Liga, Gruppe 1 Levent Hasani sichert Rheinfelden 1909 den Sieg gegen Oberdorf im Alleingang Rheinfelden 1909 gewinnt am Dienstag zuhause gegen Oberdorf 3:2.

Rheinfelden 1909 ging zweimal in Führung, Oberdorf holte zweimal auf. Mit dem dritten Führungstreffer sicherte sich dann aber Rheinfelden 1909 den 3:2-Sieg.

Doch von vorne: Den Auftakt machte Levent Hasani, der in der 14. Minute für Rheinfelden 1909 zum 1:0 traf. Zum Ausgleich für Oberdorf traf Nicola Notarangelo in der 30. Minute. Das Tor von Levent Hasani in der 43. Minute bedeutete die 2:1-Führung für Rheinfelden 1909.

Durch Penalty kam es in der 45. Minute zum Ausgleich für Oberdorf. Nicola Notarangelo verwandelte erfolgreich. Nochmals Levent Hasani sorgte in der 50. Minute für die entscheidende Führung zu Gunsten von Rheinfelden 1909. Es blieb der letzte Treffer der Partie.

Im Spiel gab es total acht Karten. Bei Oberdorf sah Mischa Rudin (91.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Oberdorf weitere vier gelbe Karten. Gelbe Karten gab es bei Rheinfelden 1909 für Eric Benz (61.), Yannic Baumann (90.) und Samir Etemovic (91.).

Die Abwehr von Oberdorf kassiert nicht selten viele Gegentore. Total liess das Team 52 Tore in 16 Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 3.2 Toren pro Spiel (Rang 10).

Die Tabellensituation hat sich für Rheinfelden 1909 nicht verändert. Elf Punkte bedeuten Rang 11. Rheinfelden 1909 hat bisher zweimal gewonnen, neunmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Für Rheinfelden 1909 geht es auswärts gegen FC Möhlin-Riburg/ACLI (Platz 6) weiter. Die Partie findet am 1. Mai statt (20.00 Uhr, Sportzentrum Steinli, Möhlin).

Oberdorf verharrt nach der Niederlage auf dem 12. Und damit letzten Platz. Oberdorf hat bisher zweimal gewonnen, 13mal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Oberdorf geht es zuhause gegen FC Laufenburg-Kaisten (Platz 7) weiter. Das Spiel findet am Samstag (29. April) statt (18.00 Uhr, z'Hof, Oberdorf).

Telegramm: FC Rheinfelden 1909 - FC Oberdorf 3:2 (2:2) - Im Schiffacker, Rheinfelden – Tore: 14. Levent Hasani 1:0. 30. Nicola Notarangelo 1:1. 43. Levent Hasani 2:1. 45. Nicola Notarangelo (Penalty) 2:2.50. Levent Hasani 3:2. – Rheinfelden 1909: Tim Mathys, Görkem Yildiz, Sertac Arabaci, Lucas Berger, Simon Seiler, Burak Hacilar, Jusuf Zera, Eric Benz, Isyan Atesci, Yannic Baumann, Levent Hasani. – Oberdorf: Cedric Krähenbühl, Joël Zemp, Lars Thüring, Filip Lazic, Janick Schäublin, Jan Müller, Robin Thommen, Andrea Pichler, Jordan Hachenberger, Nicola Notarangelo, Kim Kaiser. – Verwarnungen: 20. Janick Schäublin, 61. Eric Benz, 77. Fabian Wehrli, 90. Yannic Baumann, 91. Samir Etemovic, 91. Mischa Rudin, 92. Patrik Büchel – Ausschluss: 91. Mischa Rudin.

