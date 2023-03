3. Liga, Gruppe 1 Liestal bezwingt auswärts Lausen Liestal gewinnt am Samstag auswärts gegen Lausen 0:0.

(chm)

Gleichstand stellte Assuero Camporesi durch seinen Treffer für FC Liestal in der 29. Minute her. Durch Penalty kam es in der 55. Minute zum Ausgleich für FC Liestal. Marco Hug verwandelte erfolgreich.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Bei Lausen sah Michael Nussbaum (87.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Lausen weitere vier gelbe Karten. Keine einzige Karte erhielt Liestal.

Keine Änderung in der Tabelle für Liestal: 22 Punkte bedeuten Rang 7. Liestal hat bisher siebenmal gewonnen, siebenmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Liestal daheim mit seinem Tabellennachbarn FC Zwingen (Platz 8) zu tun. Das Spiel findet am 25. März statt (17.00 Uhr, Stadion Gitterli, Liestal).

Nach der Niederlage büsst Lausen einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit zwölf Punkten auf Rang 12. Für Lausen ist es bereits die zehnte Niederlage der laufenden Saison.

Lausen spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Zwingen (Platz 8). Die Partie findet am Mittwoch (22. März) statt ( Uhr, Sportplatz Eichhölzli, Zwingen).

Telegramm: FC Lausen 72 - FC Liestal 0:2 (0:0) - Bifang, Lausen – Tore: 29. Assuero Camporesi 0:0. 55. Marco Hug (Penalty) 0:0. – Lausen: Luca Schäfer, Ivan De Paola, Tomislav Duvnjak, Joris Gysin, Ardian Kasa, Jan Gysin, Jeremy Küng, Nikola Gadzic, Sebastian Gysin, Aleksandar Dobric, Elias Küng. – Liestal: Lars Ruflin, Gino Scacchi, Assuero Camporesi, Sandro Heer, Philipp Gisin, Marco Hug, Alperen Pala, Alessio Pileggi, Maurice Morand, Matthias Fricker, Robby Enz. – Verwarnungen: 50. Alperen Pala, 55. Tomislav Duvnjak, 58. Marco Hug, 63. Nikola Gadzic, 69. Elias Küng, 87. Mehmet Cemal Akbulut – Ausschluss: 87. Michael Nussbaum.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 19.03.2023 16:06 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.