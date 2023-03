4. Liga, Gruppe 2 Luke Mc Guinness führt Birsfelden mit drei Toren zum Sieg gegen Dornach Birsfelden behielt im Spiel gegen Dornach am Samstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 4:1.

Lukas Berg eröffnete in der 8. Minute das Skore, als er für Dornach das 1:0 markierte. Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 12, als Luke Mc Guinness für Birsfelden erfolgreich war. In der 17. Minute war es erneut Luke Mc Guinness, der Birsfelden mit seinem Tor 2:1 in Führung brachte.

Mit einem weiteren Tor sorgte Luke Mc Guinness in der 47. Minute für das 3:1 für Birsfelden. Das letzte Tor der Partie erzielte Cyrill Rohrer, der in der 69. Minute die Führung für Birsfelden auf 4:1 ausbaute.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Dornach sah Rafael Rodrigues (72.) die rote Karte. Gelb erhielt Yannic Altermatt (56.). Birsfelden kassierte vier gelbe Karten.

Dass Birsfelden gleich vier Tore erzielt, hat eher Seltenheitswert. Durchschnittlich hat das Team in seinen bisherigen elf Spielen 1.5 Mal getroffen. Das bedeutet, dass Birsfelden die fünftbeste Offensive der Gruppe hat. Die Abwehr belegt Rang 3 mit durchschnittlich 1.4 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Dornach ein relativ häufiges Phänomen. Das Team kassiert im Schnitt 3.3 Tore pro Partie (Rang 10).

Birsfelden rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit elf Punkten auf Rang 7. Birsfelden hat bisher dreimal gewonnen, sechsmal verloren und zweimal unentschieden gespielt. Birsfelden siegte zudem erstmals auswärts.

Für Birsfelden geht es in einem Heimspiel gegen SV Muttenz (Platz 5) weiter. Die Partie findet am 15. April statt (17.00 Uhr, Sternenfeld, Birsfelden).

Für Dornach hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit vier Punkten auf Rang 10. Für Dornach war es bereits die siebte Niederlage in Serie.

Dornach spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Srbija 1968 (Platz 8). Die Partie findet am 1. April statt (18.30 Uhr, Sportplatz Weiden, Dornach).

Telegramm: FC Birsfelden - SC Dornach b 4:1 (2:1) - Sternenfeld, Birsfelden – Tore: 8. Lukas Berg 0:1. 12. Luke Mc Guinness 1:1. 17. Luke Mc Guinness 2:1. 47. Luke Mc Guinness 3:1. 69. Cyrill Rohrer 4:1. – Birsfelden: Alberto Palombo, Cédric Grüter, Nicola Leibundgut, Besnik Krasniqi, Timo Michael Kraft, Cyrill Rohrer, Davide Gugliotta, Cristian Tiscar Martinez, Noris Bajrami, Eren Kama, Luke Mc Guinness. – Dornach: Lukas Berg, Yannic Altermatt, Kilian Schröter, Dennis Senn, Manuele Häusler, Mike Schneeberger, Remo Kempf, Marco Schindelholz, Justin Linder, Rafael Rodrigues, Severin Stöckli. – Verwarnungen: 43. Cristian Tiscar Martinez, 56. Yannic Altermatt, 65. Cyrill Rohrer, 81. Thinesh Kandeeban, 84. Noris Bajrami – Ausschluss: 72. Rafael Rodrigues.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

