4. Liga, Gruppe 2 Luke Mc Guinness führt Birsfelden mit vier Toren zum Sieg gegen Bachletten 2020 Bachletten 2020 lag gegen Birsfelden deutlich vorne, nämlich 4:2 (55. Minute) - und verlor dennoch. Birsfelden feiert einen 5:4-Auswärtssieg.

In der 55. Minute erhöhte Bachletten 2020 seine Führung auf 4:2. Doch ab der 70. Minute setzte Birsfelden zur Wende an, als Luke Mc Guinness zum 3:4 traf. Das Team verwandelte den Rückstand in einen Sieg dank Toren von Luke Mc Guinness (70., 86., 90.).

Bei Birsfelden erhielten Cristian Tiscar Martinez (35.) und Besnik Krasniqi (76.) eine gelbe Karte. Bei Bachletten 2020 erhielten Xaver Sebastian Dill (31.) und Alessandro Paschini Garcia (75.) eine gelbe Karte.

In der Abwehr gehört Birsfelden zu den Besten: Durchschnittlich muss die Defensive 1.5 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 3).

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Birsfelden. 17 Punkte bedeuten Rang 5. Birsfelden hat bisher fünfmal gewonnen, sechsmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Birsfelden auswärts mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team NK Posavina. Das Spiel findet am 6. Mai statt (20.00 Uhr, Fiechten, Reinach).

Mit der Niederlage rückt Bachletten 2020 in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 13 Punkten neu Platz 8. Für Bachletten 2020 war es bereits die sechste Niederlage in Serie.

Für Bachletten 2020 geht es auf fremdem Terrain gegen FC Srbija 1968 (Platz 6) weiter. Das Spiel findet am 30. April statt (13.00 Uhr, Sportanlagen St. Jakob, Basel).

Telegramm: FC Bachletten 2020 - FC Birsfelden 4:5 (2:2) - Bachgraben, Allschwil – Tore: 5. Alessandro Vigliano 0:1. 15. Luke Mc Guinness 0:2. 31. Benjamin Klemperer 1:2. 42. Simon Seghezzo 2:2. 50. Noam Schmidhauser 3:2. 55. Xaver Sebastian Dill 4:2. 70. Luke Mc Guinness 4:3. 86. Luke Mc Guinness 4:4. 90. Luke Mc Guinness 4:5. – Bachletten 2020: Damiano Maltese, Alain Dubach, Fionn Bumann, Diego Mighali, Emanuel Roter, Noam Schmidhauser, Tom Heusler, Benjamin Klemperer, Milan Brupbacher, Simon Seghezzo, Marco Räss. – Birsfelden: Mesut Kül, Fakon Destani, Dorian Perez, Timo Michael Kraft, Cyrill Rohrer, Shuajb Destani, Eren Kama, Besnik Krasniqi, Noris Bajrami, Alessandro Vigliano, Luke Mc Guinness. – Verwarnungen: 31. Xaver Sebastian Dill, 35. Cristian Tiscar Martinez, 75. Alessandro Paschini Garcia, 76. Besnik Krasniqi.

