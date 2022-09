4. Liga, Gruppe 2 Luke Mc Guinness führt Birsfelden mit vier Toren zum Sieg gegen Basel Nord Birsfelden gewinnt am Donnerstag zuhause gegen Basel Nord 8:2.

(chm)

In der zweiten Halbzeit erzielte Birsfelden über die Hälfte seiner Treffer, nämlich deren fünf. Zur Halbzeitpause war das Team 3:2 in Führung gelegen.

Basel Nord waren zwei Tore vergönnt, nämlich zum 1:2 (16. Minute) und zum 2:3 (24. Minute).

Matchwinner für Birsfelden war Luke Mc Guinness, der gleich viermal traf. Die weiteren Torschützen für Birsfelden waren: Davide Gugliotta (2 Treffer), Roberto Garcia (1 Treffer) und Cyrill Rohrer (1 Treffe.) einziger Torschütze für Basel Nord war: Awet Tesfazghi Sibhatu (2 Treffer).

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine Verwarnung gab es für Birsfelden, nämlich für Cristian Tiscar Martinez (37.). Eine Verwarnung gab es für Basel Nord, nämlich für Fnan Shishay (73.).

Der Sturm von Birsfelden sucht seinesgleichen in seiner Gruppe. Niemand erzielt so viele Tore pro Spiel: Die total 15 Tore in drei Spielen bedeuten einen Schnitt von 3 Toren pro Match.

Zahlreiche Gegentore sind für Basel Nord ein relativ häufiges Phänomen. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 3.4 (Rang 11).

Birsfelden verbessert sich in der Tabelle von Rang 6 auf 4. Das Team hat sechs Punkte. Für Birsfelden ist es bereits der zweite Sieg der laufenden Saison. Das Team hat zweimal zuhause und nie auswärts gewonnen.

Als nächstes trifft Birsfelden in einem Auswärtsspiel mit SV Muttenz (Rang 11) auf ein schlechterklassiertes Team. Diese Begegnung findet am Samstag (10. September) statt (17.00 Uhr, Sportplatz Margelacker, Muttenz).

Basel Nord rutscht in der Tabelle von Rang 9 auf 10. Das Team hat null Punkte. Basel Nord muss bereits die dritte Niederlage in Serie hinnehmen. Das Team hat noch nie gewonnen. Einmal verlor Basel Nord zuhause und zweimal auswärts.

Für Basel Nord geht es in einem Heimspiel gegen FC Srbija 1968 (Platz 6) weiter. Das Spiel findet am Sonntag (11. September) statt (15.00 Uhr, Rankhof, Basel).

Telegramm: FC Birsfelden - SC Basel Nord 8:2 (3:2) - Sternenfeld, Birsfelden – Tore: 2. Luke Mc Guinness 1:0. 11. Luke Mc Guinness 2:0. 16. Awet Tesfazghi Sibhatu 2:1. 20. Cyrill Rohrer 3:1. 24. Awet Tesfazghi Sibhatu 3:2. 50. Davide Gugliotta 4:2. 59. Roberto Garcia 5:2. 76. Davide Gugliotta 6:2. 85. Luke Mc Guinness 7:2. 93. Luke Mc Guinness 8:2. – Birsfelden: Mesut Kül, Luis Manuel Sanchez, Erjon Ziba, Samuel Lavater, Leart Hasani, Roberto Garcia, Alessandro Vigliano, Noris Bajrami, Cyrill Rohrer, Giuseppe De Fregias, Luke Mc Guinness. – Basel Nord: Abel Isak, Thomas Layne, Meron Habtom, Awet Tesfazghi Sibhatu, Henok Negasi, Anwar Ahmed, Desbele Tewelde, Fnan Shishay, Filimon Berhe, Millyon Layne, Mihretab Okbamikael. – Verwarnungen: 37. Cristian Tiscar Martinez, 73. Fnan Shishay.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

