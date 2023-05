Frauen 3. Liga Manon Stich führt Breitenbach mit drei Toren zum Sieg gegen Möhlin-Riburg/ACLI Sieg für Breitenbach: Gegen Möhlin-Riburg/ACLI gewinnt das Team am Sonntag auswärts 4:0.

(chm)

Manon Stich erzielte in der 2. Minute den Führungstreffer zum 1:0 für Breitenbach. Erneut Manon Stich traf in der 10. Minute auch zum 2:0 für Breitenbach. Elena Vogel baute in der 37. Minute die Führung für Breitenbach weiter aus (3:0). Manon Stich schoss das 4:0 (62. Minute) für Breitenbach und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.sie Traf zum dritten Mal.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Dass Breitenbach gleich vier Tore erzielt, hat eher Seltenheitswert. Durchschnittlich hat das Team in seinen bisherigen 14 Spielen 1.9 Mal getroffen. Das bedeutet, dass Breitenbach die fünftbeste Offensive der Gruppe hat. Die Defensive belegt Rang 1 mit durchschnittlich 1.1 zugelassenen Toren pro Spiel.

Mit dem Sieg rückt Breitenbach um einen Platz nach vorne. Mit 25 Punkten liegt das Team auf Rang 2. Breitenbach hat bisher siebenmal gewonnen, dreimal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Breitenbach spielt in der nächsten Partie zuhause gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Concordia Basel (Rang 8). Zu diesem Spiel kommt es am Mittwoch (10. Mai) (20.00 Uhr, Sportanlage Grien, Breitenbach).

Mit der Niederlage rückt Möhlin-Riburg/ACLI in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 19 Punkten neu Platz 6. Für Möhlin-Riburg/ACLI war es bereits die dritte Niederlage in Serie.

Im nächsten Spiel kriegt es Möhlin-Riburg/ACLI auf fremdem Terrain mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Telegraph BS. Zu diesem Spiel kommt es am 14. Mai (11.00 Uhr, Bachgraben, Allschwil).

Telegramm: Team Fricktal - FC Breitenbach 0:4 (0:3) - Sportzentrum Steinli, Möhlin – Tore: 2. Manon Stich 0:1. 10. Manon Stich 0:2. 37. Elena Vogel 0:3. 62. Manon Stich 0:4. – Möhlin-Riburg/ACLI: Wandee Kaewkhamsri, Lea Buser, Selina Grenacher, Samira Leila Erni, Alessia Magliocca, Ariane Schmid, Daniela Markovic, Nyome Baio, Yael Garcia Sanchez, Karin Ciapponi, Leonie Weber. – Breitenbach: Lia Spaar, Romina Jenzer, Leonie Marolf, Fabienne Stalder, Celine Marani, Elena Vogel, Livia Schnyder, Flavia Wehrli, Aline Acosta Martinez-Stich, Helena Bossart, Manon Stich. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 3. Liga:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 07.05.2023 17:07 Uhr.