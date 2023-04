4. Liga, Gruppe 1 Marc Troller führt Eiken mit drei Toren zum Sieg gegen Diegten Eptingen Eiken reiht Sieg an Sieg: Gegen Diegten Eptingen hat das Team am Samstag bereits den 14. Sieg in Folge feiern können. Das Resultat lautete 5:3

Den Auftakt machte David Lam Näff, der in der 16. Minute für Eiken zum 1:0 traf. Gleichstand (1:1) hiess es wieder in der 17. Minute, als Rafael Bätscher für Diegten Eptingen traf. Marc Troller erzielte in der 38. Minute den Führungstreffer zum 2:1 für Eiken.

Eiken baute die Führung in der 55. Minute (Fabian Wüthrich) weiter aus (3:1). Dank dem Treffer von Rouven Schäfer (65.) reduzierte sich der Rückstand für Diegten Eptingen auf ein Tor (2:3). Marc Troller sorgte in der 66. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (4:2) für Eiken.

Der Anschlusstreffer für Diegten Eptingen zum 3:4 kam in der 72. Minute. Verantwortlich dafür war Lorin Weber. Mit dem 5:3 für Eiken schoss erneut Marc Troller das letzte Tor der Partie.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Eiken, Berkay Korhan (92.) kassierte sie. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Diegten Eptingen, Lorin Weber (57.) kassierte sie.

Der Sturm von Eiken sucht seinesgleichen in seiner Gruppe. Niemand erzielt so viele Tore pro Spiel: Die total 68 Tore in 17 Spielen bedeuten einen Schnitt von 4 Toren pro Match.

Zahlreiche Gegentore sind für Diegten Eptingen ein relativ häufiges Phänomen. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 3.1 (Rang 9).

Eiken verteidigt mit dem Sieg seine Tabellenführung. Nach 17 Spielen hat das Team 47 Punkte. Für Eiken ist es der 14. Sieg in Serie.

Eiken spielt in der nächsten Partie daheim gegen einen nominell schwächeren Gegner: SV Sissach (Rang 9). Die Partie findet am 6. Mai statt (18.00 Uhr, Sportanlage Netzi, Eiken,).

Für Diegten Eptingen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit zwölf Punkten auf Rang 10. Diegten Eptingen hat bisher dreimal gewonnen, zehnmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Diegten Eptingen trifft im nächsten Spiel auf fremdem Terrain auf FC Rheinfelden 1909 (Platz 11). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Zu diesem Spiel kommt es am Donnerstag (4. Mai) (20.30 Uhr, Im Schiffacker, Rheinfelden).

Telegramm: FC Diegten Eptingen - FC Eiken 3:5 (1:2) - Hofmatt, Diegten – Tore: 16. David Lam Näff 0:1. 17. Rafael Bätscher 1:1. 38. Marc Troller 1:2. 55. Fabian Wüthrich 1:3. 65. Rouven Schäfer 2:3. 66. Marc Troller 2:4. 72. Lorin Weber 3:4. 76. Marc Troller 3:5. – Diegten Eptingen: Dominik Meier, Ramon Ryf, Manuel Bätscher, Silvan Fehlmann, Janic Lattmann, Rafael Bätscher, Jan Krieg, Lorin Weber, Rouven Schäfer, Gabriel Flühler, Timo Zeller. – Eiken: Martin Wüthrich, Livio Bolognese, Roberto Rizza, Raffael Rohrer, Sandro Schlatter, Joshua Häsler, David Lam Näff, Lawrence Roskosch, Silvan Saladin, Fabian Wüthrich, Marc Troller. – Verwarnungen: 57. Lorin Weber, 92. Berkay Korhan.

