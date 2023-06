4. Liga, Gruppe 1 Marc Troller führt Eiken mit vier Toren zum Sieg gegen Virtus Liestal Eiken gewinnt am Freitag zuhause gegen Virtus Liestal 10:1.

(chm)

Virtus Liestal erzielte den ersten Treffer der Partie. Durch Alessandro Allegra ging das Team in der 19. Minute in Führung. Sandro Schlatter glich in der 41. Minute für Eiken aus. Es hiess 1:1.

Danach drehte Eiken auf. Das Team schoss ab der 43. Minute noch neun weitere Tore, während Virtus Liestal kein Tore mehr gelang. Der Endstand lautete 10:1.

Matchwinner für Eiken war Marc Troller, der gleich viermal traf. Die weiteren Torschützen für Eiken waren: Joshua Häsler (2 Treffer), Serge Siegrist (1 Treffer), Sandro Schlatter (1 Treffer), Hugo Mangnus (1 Treffer) und David Lam Näff (1 Treffe.) einziger Torschütze für Virtus Liestal war: Alessandro Allegra (1 Treffer).

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Eiken spielte in der Abwehr bisher immer grundsolide: Durchschnittlich lässt das Team nur 1 Treffer zu pro Spiel. Das Team hat die zweitbeste Defensive der Gruppe. Der Sturm belegt mit 85 erzielten Toren Rang 1.

Zahlreiche Gegentore sind für Virtus Liestal ein relativ häufiges Phänomen. Das Team kassiert im Schnitt 2.8 Tore pro Partie (Rang 7).

Unverändert liegt Eiken nach dem Sieg an der Tabellenspitze. Nach 22 Spielen hat das Team 58 Punkte. Eiken hat bisher 18mal gewonnen, nie verloren und viermal unentschieden gespielt.

Für Eiken ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Nach der Niederlage büsst Virtus Liestal einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 29 Punkten auf Rang 6. Für Virtus Liestal war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Für Virtus Liestal ist auch kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: FC Eiken - AC Virtus Liestal 10:1 (2:1) - Sportanlage Netzi, Eiken, – Tore: 19. Alessandro Allegra 0:1. 41. Sandro Schlatter 1:1. 43. Joshua Häsler 2:1. 47. Serge Siegrist 3:1. 49. Marc Troller 4:1. 51. Hugo Mangnus 5:1. 55. Joshua Häsler 6:1. 62. Marc Troller 7:1. 65. Marc Troller 8:1. 71. Marc Troller 9:1. 74. David Lam Näff 10:1. – Eiken: Martin Wüthrich, Livio Bolognese, Roberto Rizza, Raffael Rohrer, Sandro Schlatter, Simon Tresch, David Lam Näff, Silvan Saladin, Henk Van Heel, Fabian Wüthrich, Marc Troller. – Virtus Liestal: Leonardo Tufilli, Mattia Tufilli, Ryan Odero Were, Simon Mirakaj, Luca Chavanne, Jonatan De Simone, Tim Schaub, Raphael Buser, David Bürki, Alessandro Allegra, Riccardo Basile. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

