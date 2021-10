4. Liga, Gruppe 1 Marc Troller rettet Eiken einen Punkt gegen Rheinfelden Rheinfelden und Eiken spielen 2:2 und teilen sich somit die Punkte.

(chm)

Zweimal ging Rheinfelden in Führung. Doch Eiken schaffte jeweils den Ausgleich.

Das erste Tor der Partie fiel für Rheinfelden: Aidan Müller brachte seine Mannschaft in der 6. Minute 1:0 in Führung. Der Ausgleich für Eiken fiel in der 66. Minute (Marc Troller). Luca Ferretti traf in der 75. Minute. Es war die Führung zum 2:1 für Rheinfelden. Für den späten Ausgleich für Eiken sorgte Marc Troller, der in der 87. Minute das Tor zum 2:2 erzielte. Er traf damit bereits zum zweiten Mal in der Partie.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Rheinfelden für Volkan Polat (40.) und Dario Freiermuth (82.). Für Eiken gab es keine Karte.

Keine Änderung in der Tabelle für Rheinfelden: Das Team liegt mit neun Punkten auf Rang 10. Rheinfelden hat bisher zweimal gewonnen, sechsmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Rheinfelden spielt das nächste Spiel nach der Winterpause in einem Heimspiel gegen FC Diegten Eptingen (Platz 9). Zu diesem Spiel kommt es am 19. März (20.00 Uhr, Im Schiffacker, Rheinfelden).

Nach dem Unentschieden ist Eiken nicht mehr Tabellenführer. Das Team liegt mit 23 Punkten auf Rang 2. Eiken hat bisher siebenmal gewonnen, zweimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Eiken spielt das nächste Spiel nach der Winterpause in einem Auswärtsspiel gegen FC Wallbach-Zeiningen (Platz 6). Zu diesem Spiel kommt es am 19. März (18.00 Uhr, Unter Reben, Zeiningen).

Telegramm: FC Rheinfelden - FC Eiken 2:2 (1:0) - Im Schiffacker, Rheinfelden – Tore: 6. Aidan Müller 1:0. 66. Marc Troller 1:1. 75. Luca Ferretti 2:1. 87. Marc Troller 2:2. – Rheinfelden: Marlo Gentili, Arda Izgi, Dario Freiermuth, Tobias Leutenegger, Yasarcan Cetin, Aidan Müller, Yannic Baumann, Volkan Polat, Ahmed Karadeniz, Luca Ferretti, Yusuf Karadeniz. – Eiken: Fabrice Heuberger, Lawrence Roskosch, Raffael Rohrer, Silvan Saladin, Pascal Näff, Heinz Gärtner, Henk Van Heel, Fabian Wüthrich, Joshua Häsler, Valon Xhemajlaj, Marc Troller. – Verwarnungen: 40. Volkan Polat, 82. Dario Freiermuth.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 1: SV Sissach - AC Virtus Liestal 2:3, FC Frenkendorf - FC Diegten Eptingen 3:1, FC Wallbach-Zeiningen - FC Pratteln 1:1, FC Kaiseraugst - FC Laufenburg-Kaisten 2:2, FC Rheinfelden - FC Eiken 2:2

Tabelle: 1. FC Frenkendorf 11 Spiele/24 Punkte (31:21). 2. FC Eiken 11/23 (30:15), 3. FC Oberdorf 10/21 (28:13), 4. FC Pratteln 11/21 (38:20), 5. AC Virtus Liestal 11/21 (36:26), 6. FC Wallbach-Zeiningen 11/18 (30:23), 7. FC Kaiseraugst 11/15 (30:25), 8. FC Laufenburg-Kaisten 11/11 (18:22), 9. FC Diegten Eptingen 11/11 (17:33), 10. FC Rheinfelden 11/9 (20:33), 11. SV Sissach 11/5 (14:36), 12. AC Rossoneri 10/4 (7:32).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 1 finden Sie auf der Website des FVNWS. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 31.10.2021 16:39 Uhr.