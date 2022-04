3. Liga, Gruppe 2 Marco Hug führt FC Liestal mit drei Toren zum Sieg gegen NK Posavina FC Liestal reiht Sieg an Sieg: Gegen NK Posavina hat das Team am Dienstag bereits den dritten Sieg in Serie feiern können. Das Resultat lautete 4:1

Das erste Tor der Partie fiel für FC Liestal: Marco Hug brachte seine Mannschaft in der 1. Minute 1:0 in Führung. In der 31. Minute traf Marco Hug bereits wieder. Er erhöhte auf 2:0 für FC Liestal. Dank dem Treffer von Marijo Mrkonjic (36.) reduzierte sich der Rückstand für NK Posavina auf ein Tor (1:2).

FC Liestal baute die Führung in der 55. Minute (Marco Hug) weiter aus (3:1). Den tormässigen Schlusspunkt setzte Dylan Hartmann in der 68. Minute, als er für FC Liestal zum 4:1 traf.

Bei NK Posavina erhielten Zoran Pavlovic (60.), Andrej Piljic (62.) und Antonio Gudelj (66.) eine gelbe Karte. Eine einzige gelbe Karte gab es bei FC Liestal, Marcus Burkhardt (27.) kassierte sie.

FC Liestal hat die zweitbeste Torbilanz der Gruppe. Durchschnittlich trifft die Offensive 3.3 Mal pro Partie.

Zahlreiche Gegentore sind für NK Posavina ein relativ häufiges Phänomen. Im Schnitt lässt das Team 3.6 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach 17 Spielen, in denen die Defensive 62 Tore hinnehmen musste (Rang 13).

Mit dem Sieg rückt FC Liestal um einen Platz nach vorne. Mit 36 Punkten liegt das Team auf Rang 2. Für FC Liestal ist es der dritte Sieg in Serie.

FC Liestal spielt in der nächsten Partie in einem Heimspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: SC Münchenstein (Rang 12). Das Spiel findet am 23. April statt (17.00 Uhr, Stadion Gitterli, Liestal).

Für NK Posavina hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit elf Punkten auf Rang 13. NK Posavina hat bisher dreimal gewonnen, zwölfmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Mit dem siebtplatzierten FC Lausen 72 kriegt es NK Posavina als nächstes auswärts mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am 19. April (20.15 Uhr, Bifang, Lausen).

Telegramm: NK Posavina - FC Liestal 1:4 (1:2) - Fiechten, Reinach – Tore: 1. Marco Hug 0:1. 31. Marco Hug 0:2. 36. Marijo Mrkonjic 1:2. 55. Marco Hug 1:3. 68. Dylan Hartmann 1:4. – NK Posavina: Patrik Gavran, Antonio Gudelj, Filip Jurakic, Andrej Piljic, Antonio Mikulic, Martin Vukovic, Bonito Tokic, Ante Cicak, Tomislav Duvnjak, Antonio Gregorovic, Dominik Bacic. – FC Liestal: Tiziano Hediger, Noel Benz, Mario Fellmann, Sandro Heer, Yves Simon, Matthias Fricker, Patrick Rudin, Dylan Hartmann, Alessio Pileggi, Kilian Steger, Marco Hug. – Verwarnungen: 27. Marcus Burkhardt, 60. Zoran Pavlovic, 62. Andrej Piljic, 66. Antonio Gudelj.

Tabelle

