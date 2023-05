4. Liga, Gruppe 4 Marco Venerito rettet Allschwil einen Punkt gegen Münchenstein FC Im Spiel zwischen Münchenstein FC und Allschwil hat es zwar viele Tore gegeben, aber keinen Sieger. Die Teams trennten sich 5:5.

(chm)

Münchenstein FC war zweimal in Führung. Allschwil lag einmal vorne. Den Ausgleich zum 5:5 schaffte Allschwil in der 91. Minute.

Münchenstein FC war zwischenzeitlich mit 5:2 (75. Minute) in Führung, konnte den Vorsprung aber nicht über die Runden bringen.

In der 44. Minute erzielte Dominique Seelig für Münchenstein FC die 3:2-Führung. Den Zwei-Tore-Vorsprung (4:2) für Münchenstein FC stellte Alessio Zanandrea in Minute 73 her.

Samir Schilling baute in der 75. Minute die Führung für Münchenstein FC weiter aus (5:2). Manuel Jonasch (85. Minute) liess Allschwil auf 3:5 herankommen. Der Treffer fiel mittels Penalty. Die 89. Minute brachte für Allschwil den Anschlusstreffer zum 4:5. Erfolgreich war Marco Venerito. Nur gerade zwei Minuten nach dem 4:5 (89. Miunte) traf Marco Venerito für Allschwil in der 91. Minute zum 5:5-Ausgleich. Für ihn war es das zweite Tor des Spiels.

Auch Allschwil war im Spiel zeitweise vorne gelegen, nämlich 1:0 (16. Minute).

Die Torschützen für Münchenstein FC waren: Samir Schilling, Nicola Ruppeiner, Mario Peter, Dominique Seelig und Alessio Zanandrea. Bei Allschwil schoss Marco Venerito gleich zwei Tore. Die weiteren Torschützen für Allschwil waren: Manuel Jonasch (1 Treffer), Luca Herzog (1 Treffer) und Cyrill Schulz (1 Treffer).

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Allschwil erhielten Cyrill Schulz (81.) und Raphael Müller (91.) eine gelbe Karte. Münchenstein FC blieb ohne Karte.

Die Tabellensituation hat sich für Münchenstein FC nicht verändert. Das Team liegt mit 14 Punkten auf Rang 9. Münchenstein FC hat bisher viermal gewonnen, 13mal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Münchenstein FC in einem Auswärtsspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Türkgücü Basel. Die Partie findet am 3. Juni statt (17.00 Uhr, Bachgraben, Allschwil).

Für Allschwil hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 22 Punkten auf Rang 8. Allschwil hat bisher sechsmal gewonnen, achtmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Allschwil spielt zum nächsten Mal daheim gegen Inter Basel (Platz 11). Das Spiel findet am 4. Juni statt (14.00 Uhr, Im Brüel, Allschwil,).

Telegramm: FC Münchenstein b - FC Allschwil 5:5 (3:2) - Sportplatz Au, Münchenstein – Tore: 16. Luca Herzog 0:1. 29. Nicola Ruppeiner 1:1. 32. Mario Peter 2:1. 34. Cyrill Schulz 2:2. 44. Dominique Seelig 3:2. 73. Alessio Zanandrea 4:2. 75. Samir Schilling 5:2. 85. Manuel Jonasch (Penalty) 5:3.89. Marco Venerito 5:4. 91. Marco Venerito 5:5. – Münchenstein FC: Tim Schaub, Rémy Müggler, Dominik Schmitz, Janick Fehr, Joscha Egli, Alessio Zanandrea, Luca Moreno, Dominique Seelig, Samir Schilling, Nicola Ruppeiner, Mario Peter. – Allschwil: Lenny Marksteiner, Manuel Jonasch, Dominik Vogel, Jamie Jon Gartmann, Federico Panazzolo, Yannic Szabo, Cyrill Schulz, Yannick Schönenberger, Granit Emini, Lukas Ingold, Luca Herzog. – Verwarnungen: 81. Cyrill Schulz, 91. Raphael Müller.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 4:

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 21.05.2023 23:18 Uhr.