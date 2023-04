3. Liga, Gruppe 2 Marlon Würsten schiesst Concordia Basel mit drei Treffern zum Sieg gegen Reinach Concordia Basel siegt als deutlich besser klassierte Mannschaft gegen Reinach: Der Tabellenvierte siegt auswärts 3:1 gegen den Tabellen-13.

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Marlon Würsten für Concordia Basel. In der 3. Minute traf er zum 1:0. In der 20. Minute baute der gleiche Marlon Würsten die Führung für Concordia Basel weiter aus. Gian Guiglia sorgte in der 80. Minute für Reinach für den Anschlusstreffer zum 1:2. Mit dem 3:1 für Concordia Basel schoss erneut Marlon Würsten das letzte Tor der Partie.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Oliver Jones Lopez von Concordia Basel erhielt in der 93. Minute die gelbe Karte.

Dass Concordia Basel viele Tore schiesst, kommt häufig vor. In seinen 20 Spielen hat Concordia Basel durchschnittlich 2.6 Treffer pro Partie erzielt. Statistisch gesehen hat das Team die fünftbeste Offensive der Gruppe. Die Abwehr belegt Rang 4 mit durchschnittlich 1.6 zugelassenen Toren pro Spiel.

Concordia Basel rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Mit 39 Punkten liegt das Team auf Rang 3. Concordia Basel hat bisher zwölfmal gewonnen, fünfmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Concordia Basel geht es in einem Heimspiel gegen NK Alkar (Platz 7) weiter. Die Partie findet am 7. Mai statt (11.00 Uhr, Sportanlagen St. Jakob, Basel).

Für Reinach hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 14 Punkten auf Rang 13. Für Reinach ist es bereits die 14. Niederlage der laufenden Saison. Zwei Spiele von Reinach gingen unentschieden aus.

Reinach tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von FC Breitenbach an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 6. Mai (18.00 Uhr, Sportanlage Grien, Breitenbach).

Telegramm: FC Reinach - FC Concordia Basel 1:3 (0:2) - Fiechten, Reinach – Tore: 3. Marlon Würsten 0:1. 20. Marlon Würsten 0:2. 80. Gian Guiglia 1:2. 84. Marlon Würsten 1:3. – Reinach: Alejandro Altermatt, Luca Weisskopf, Marc Widmer, Raphael Schär, Augusto Bartalini, robin Martin, Dario Di Giacomo, Sven Wirz, Seymen Altundag, Nicola Thommen, Gian Guiglia. – Concordia BS: Sven Bugmann, Lio Erhard, Saidu Marah, Armin Sabotic, Jann Erhard, Gazmend Brahimi, Noël Guthauser, Carlo Loiudice, Haris Hodzic, Marlon Würsten, Emel Dizdarevic. – Verwarnungen: 93. Oliver Jones Lopez.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 30.04.2023 20:46 Uhr.