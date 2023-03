3. Liga, Gruppe 2 Matteo Saracino führt Münchenstein FC mit drei Toren zum Sieg gegen Bubendorf Sieg für Münchenstein FC: Gegen Bubendorf gewinnt das Team am Samstag zuhause 5:0.

(chm)

Das Tor von Matteo Saracino in der 6. Minute bedeutete die 1:0-Führung für Münchenstein FC. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Münchenstein FC stellte Valerio Ingrao in Minute 9 her. Münchenstein FC erhöhte in der 27. Minute seine Führung durch Matteo Saracino weiter auf 3:0. Der Treffer fiel durch einen Elfmeter.

Fünf Minuten dauerte es, ehe Matteo Saracino erneut erfolgreich war. Er traf in der 32. Minute zum 4:0 für Münchenstein FC. Das letzte Tor der Partie erzielte Samuel Buchmann, der in der 80. Minute die Führung für Münchenstein FC auf 5:0 ausbaute.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Bubendorf für Sebastian Rüst (9.) und Manuel Wagner (42.). Eine Verwarnung gab es für Münchenstein FC, nämlich für Joel Scherrer (39.).

Zahlreiche Gegentore sind für Bubendorf ein relativ häufiges Phänomen. Im Schnitt lässt das Team 3.3 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach ein Spielen, in denen die Defensive 46 Tore hinnehmen musste (Rang 12).

Münchenstein FC liegt nach Spiel 14 auf Rang 7. Münchenstein FC hat bisher immer gewonnen, nämlich einmal.

Für Münchenstein FC geht es daheim gegen FC Dardania (Platz 12) weiter. Das Spiel findet am 18. März statt (20.15 Uhr, Sportplatz Au, Münchenstein).

Bubendorf liegt nach Spiel 14 auf Rang 9. Bubendorf hat bisher nur verloren, nämlich einmal.

Bubendorf tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von SC Münchenstein an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Die Partie findet am 18. März statt (17.30 Uhr, Sportplatz Au, Münchenstein).

Telegramm: FC Münchenstein - FC Bubendorf 5:0 (4:0) - Sportplatz Au, Münchenstein – Tore: 6. Matteo Saracino 1:0. 9. Valerio Ingrao 2:0. 27. Matteo Saracino (Penalty) 3:0.32. Matteo Saracino 4:0. 80. Samuel Buchmann 5:0. – Münchenstein FC: Alessandro Scerna, Arda Izgi, Fabio Di Benedetto, Marco Di Benedetto, Finn Leitner, Noe Ledermann, Samuel Buchmann, Joel Scherrer, Hans Sucre, Matteo Saracino, Valerio Ingrao. – Bubendorf: Patrick Häfelfinger, Robin Tschudin, Alex Schärli, Manuel Wagner, Fabio Thommen, Christian Preiswerk, Stefano Gigliotti, Tim Schneider, Alessio Di Benedetto, Dario Minnig, Sebastian Rüst. – Verwarnungen: 9. Sebastian Rüst, 39. Joel Scherrer, 42. Manuel Wagner.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

