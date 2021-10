3. Liga, Gruppe 2 Maxime Barudio führt Timau Basel mit drei Toren zum Sieg gegen Alkar Timau Basel reiht Sieg an Sieg: Gegen Alkar hat das Team am Dienstag bereits den vierten Sieg in Serie feiern können. Das Resultat lautete 4:3

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Timau Basel: Marco Aluisi brachte seine Mannschaft in der 5. Minute 1:0 in Führung. Franjo Soldo glich in der 8. Minute für Alkar aus. Es hiess 1:1. In der 30. Minute war es an Maxime Barudio, Timau Basel 2:1 in Führung zu bringen.

Der gleiche Maxime Barudio war in der 41. Minute auch für das 3:1 für Timau Basel verantwortlich. Dank dem Treffer von Zeljko Madzarevic (46.) reduzierte sich der Rückstand für Alkar auf ein Tor (2:3). Zum Ausgleich für Alkar traf Ivan Budimir in der 62. Minute. In den Schlussminuten machte nochmals Maxime Barudio alles klar. Sein Treffer in der 81. Minute zum 4:3 sicherte Timau Basel den Sieg.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Timau Basel sah Maxime Barudio (91.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Timau Basel weitere vier gelbe Karten. Die einzige gelbe Karte bei Alkar erhielt: Ivan Vukelja (72.)

Dass Timau Basel viele Tore schiesst, kommt häufig vor. In seinen neun Spielen hat Timau Basel durchschnittlich 4.1 Treffer pro Partie erzielt. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Abwehr belegt Rang 1 mit durchschnittlich 1.7 zugelassenen Toren pro Spiel.

Mit dem Sieg übernimmt Timau Basel die Tabellenführung. Das Team hat nach neun Spielen 22 Punkte auf dem Konto. Das Team rückt damit einen Platz vor. Timau Basel hat bisher siebenmal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Timau Basel spielt in der nächsten Partie in einem Auswärtsspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Allschwil (Rang 10). Die Partie findet am Sonntag (24. Oktober) statt (14.00 Uhr, Im Brüel, Allschwil,).

Für Alkar hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 13 Punkten auf Rang 6. Alkar hat bisher viermal gewonnen, viermal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Alkar spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Lausen 72 (Platz 11). Die Partie findet am Samstag (23. Oktober) statt (17.00 Uhr, Bifang, Lausen).

Telegramm: AS Timau Basel - NK Alkar 4:3 (3:1) - Rankhof, Basel – Tore: 5. Marco Aluisi 1:0. 8. Franjo Soldo 1:1. 30. Maxime Barudio 2:1. 41. Maxime Barudio 3:1. 46. Zeljko Madzarevic 3:2. 62. Ivan Budimir 3:3. 81. Maxime Barudio 4:3. – Timau Basel: Andre Joaquim Brito Neto, Daniel Atanasovski, Aritz Charles Nieto, Loan Boumelaha, Domenico Seminara, Efraim Benoit Ferreira, Mino Montalto, Omar Mulabdic, Armando Langone, Marco Aluisi, Maxime Barudio. – Alkar: Muemin Sert, David Vidovic, Mihael Kovacevic, Ivan Vukelja, Marinko Sucic, Franjo Soldo, Ivan Vidovic, Antun Hrskanovic, Ivan Tunjic, Ivan Budimir, Zeljko Madzarevic. – Verwarnungen: 38. Aritz Charles Nieto, 57. Danilo Sellaro, 72. Ivan Vukelja, 76. Efraim Benoit Ferreira, 81. Maxime Barudio – Ausschluss: 91. Maxime Barudio.

Tabelle: 1. AS Timau Basel 9 Spiele/22 Punkte (37:15). 2. FC Schwarz-Weiss a 9/20 (28:16), 3. FC Münchenstein 9/17 (31:24), 4. FC Liestal 9/17 (29:17), 5. FC Rheinfelden 9/16 (19:19), 6. NK Alkar 9/13 (23:21), 7. FC Reinach 9/11 (23:26), 8. SC Münchenstein 9/11 (14:21), 9. SV Muttenz 9/11 (15:21), 10. FC Allschwil 9/10 (20:22), 11. FC Lausen 72 9/9 (18:21), 12. FC Amicitia Riehen 9/7 (17:30), 13. NK Posavina 9/7 (15:34), 14. FC Stein 9/7 (26:28).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 2 finden Sie auf der Website des FVNWS. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 19.10.2021 23:09 Uhr.