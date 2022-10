4. Liga, Gruppe 3 Michel Aebi führt Ettingen mit drei Toren zum Sieg gegen Riederwald Sieg für den Tabellenzweiten: Ettingen lässt am Samstag zuhause beim 4:0 gegen Riederwald (Rang 9) nichts anbrennen.

Fabrizio Frisina erzielte in der 27. Minute den Führungstreffer zum 1:0 für Ettingen. Ettingen baute die Führung in der 45. Minute (Michel Aebi) weiter aus (2:0). In der 55. Minute traf Michel Aebi bereits wieder. Er erhöhte auf 3:0 für Ettingen. Es war ein Elfmeter. Wiederum Michel Aebi erhöhte in der 84. Minute auf 4:0 für Ettingen.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine Verwarnung gab es für Ettingen, nämlich für Cedric Planella (50.). Eine Verwarnung gab es für Riederwald, nämlich für Hiram Mondragon Molina (74.).

Ettingen spielte in der Abwehr bisher immer grundsolide: Durchschnittlich lässt das Team nur 1.1 Treffer zu pro Spiel. Statistisch gesehen hat das Team sogar die beste Defensive der Gruppe. Der Sturm belegt mit 37 erzielten Toren Rang 2.

Ettingen bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Mit 20 Punkten liegt das Team auf Rang 2. Ettingen hat bisher sechsmal gewonnen, einmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Ettingen geht es zuhause gegen FC Therwil (Platz 4) weiter. Das Spiel findet am 25. März statt (18.30 Uhr, Sportanlage Hintere Matten, Ettingen).

Für Riederwald hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit fünf Punkten auf Rang 9. Riederwald hat bisher einmal gewonnen, fünfmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Riederwald spielt zum nächsten Mal zuhause gegen SC Dornach a (Platz 7). Das Spiel findet am Mittwoch (2. November) statt ( Uhr, Riederwald, Riederwald/Liesberg).

Telegramm: FC Ettingen - FC Riederwald 4:0 (2:0) - Sportanlage Hintere Matten, Ettingen – Tore: 27. Fabrizio Frisina 1:0. 45. Michel Aebi 2:0. 55. Michel Aebi (Penalty) 3:0.84. Michel Aebi 4:0. – Ettingen: Sacha Fink, Benjamin Kohler, Cedric Planella, Steve Bollier, Alain Grüter, Fabrizio Frisina, Michel Aebi, Mischa Beljean, Lukas Erzer, Loris Stöcklin, Fabio Lyrer. – Riederwald: Yannis Grun, Matthias Späth, Hiram Mondragon Molina, Alex Steiner, Matthias Hänggi, Karim Schäfer, Oliver Steiner, Colin Christ, Loyan Geryare, Tuna Sen, José Ivan Parada Jaramillo. – Verwarnungen: 50. Cedric Planella, 74. Hiram Mondragon Molina.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 30.10.2022 00:31 Uhr.

