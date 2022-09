4. Liga, Gruppe 2 Milan Brupbacher rettet Bachletten 2020 einen Punkt gegen Birsfelden 2:2 lautet das Resultat zwischen Birsfelden und Bachletten 2020. Die Teams teilen sich die Punkte.

(chm)

Birsfelden verspielte in der Schlussphase den Sieg, als das Team in der 85. Minute einen Treffer von Milan Brupbacher zuliess. Dieser rettete damit Bachletten 2020 einen Punkt. Nico Theiler hatte mit dem ersten Tor der Partie (59. Minut.) bachletten 2020 1:0 in Führung gebracht. Gleichstand stellte Alessandro Vigliano durch seinen Treffer für Birsfelden in der 67. Minute her. In der 76. Minute schoss Roberto Garcia Birsfelden mittels Elfmeter in Führung (2:1).

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Birsfelden für Cyrill Rohrer (39.) und Roberto Garcia (85.). Die einzige gelbe Karte bei Bachletten 2020 erhielt: Pascal Wohlwender (25.)

Birsfelden schiesst am meisten Tore in seiner Gruppe. Durchschnittlich trifft die Offensive 2.4 Mal pro Partie.

Mit dem Unentschieden macht Birsfelden ein Plätze gut in der Tabelle und liegt neu mit sieben Punkten auf Rang 5. Birsfelden hat bisher zweimal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Birsfelden daheim mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team NK Posavina. Die Partie findet am 28. September statt (20.30 Uhr, Sternenfeld, Birsfelden).

Für Bachletten 2020 hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit vier Punkten auf Rang 8. Bachletten 2020 hat bisher einmal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Bachletten 2020 tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Srbija 1968 an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Das Spiel findet am 25. September statt (15.00 Uhr, Bachgraben, Allschwil).

Telegramm: FC Birsfelden - FC Bachletten 2020 2:2 (0:0) - Sternenfeld, Birsfelden – Tore: 59. Nico Theiler 0:1. 67. Alessandro Vigliano 1:1. 76. Roberto Garcia (Penalty) 2:1.85. Milan Brupbacher 2:2. – Birsfelden: Fabian Bender, Diren Tasocak, Samuel Lavater, David Hermann, Timo Michael Kraft, Besnik Krasniqi, Roberto Garcia, Cristian Tiscar Martinez, Cyrill Rohrer, Luke Mc Guinness, Alessandro Vigliano. – Bachletten 2020: Gian Luca Iaiza, Pascal Wohlwender, Fionn Bumann, Diego Mighali, Pablo Iselin, Milan Brupbacher, Jordy Figueira, Arthur Hemmings, Flavio Bucci, Nico Theiler, Xaver Sebastian Dill. – Verwarnungen: 25. Pascal Wohlwender, 39. Cyrill Rohrer, 85. Roberto Garcia.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 18.09.2022 10:32 Uhr.

