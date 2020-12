Mini-Lauf zur perfekten Zeit: Der FCB siegt gegen Schlusslicht Vaduz mit 2:0

Als Adrien Jaccottet kurz vor halb elf Uhr nachts das Spiel zwischen dem FC Basel und dem FC Vaduz beendet, da sieht alles ziemlich deutlich aus. Mit 2:0 gewinnt der FCB auswärts gegen das Tabellenschlusslicht, das 20 Minuten lang mit einem Mann weniger agieren musste und erst in der Nachspielzeit ein erstes Mal auf das Tor schiessen konnte. Ein ruhiger Abend, der den erst zweiten Auswärtssieg in dieser Saison einbringt – und vor allem den dritten Vollerfolg in Serie für den FCB. Endlich haben die Basler einen kleinen Lauf gestartet, kommen in eine Art Flow. Zu einem perfekten Zeitpunkt, stehen in den nächsten Tagen doch gleich die Duelle gegen YB und St. Gallen an. Aber so einfach, so eindeutig, wie die Partie in der Nachbetrachtung scheinen mag, war sie nicht.

Der FCB hat in der ersten Halbzeit Mühe, das auf den von Schnee umgebenen Rasen des Rheinpark-Stadions zu bringen, was man von einem Titel-Aspiranten erwarten darf. Tief ziehen sich die Basler zurück, agieren wenig druckvoll und noch ein bisschen weniger ideenreich. Die personellen Wechsel – Afimico Pululu für den angeschlagenen Valentin Stocker und Ricky van Wolfswinkel für den geschonten Arthur Cabral – zahlen sich noch nicht aus. Kreativität strahlt einzig Edon Zhegrova aus in der ersten Hälfte.

Lindner erhält den Vorzug - und bleibt vorerst im Tor

So ist die Personalie im Tor der Basler das interessanteste Thema in Durchgang eins. Denn obschon Djordje Nikolic tags zuvor von Trainer Ciriaco Sforza fit gemeldet wird, steht erneut Heinz Lindner zwischen den Pfosten. Die Nummer 2 statt der wiedergenesenen Nummer 1. Eine Hierarchieverschiebung? «Das hat nichts damit zu tun. Wir haben Heinz als Nummer 2 geholt, er spielt momentan aber sehr gut und konzentriert. Daher sehe ich keinen Grund, einen Goaliewechsel zu machen», erklärt Sforza und stellt gleich auch klar: «Wenn nichts passiert, gehe ich davon aus, dass Heinz auch die nächsten Spiele im Tor bleiben wird.»

In den zweiten 45 Minuten hat eben dieser Lindner dann zwar ähnlich wenig zu tun wie in den ersten, dafür schalten seine Kollegen ein paar Reihen weiter vorne einen Gang höher. Erst zeichnet Pajtim Kasami in der 47. Minute für den bis dato besten Basler Angriff verantwortlich, um dann in der 55. das erste Tor einzuleiten: Mit einem schönen Pass auf Ricky van Wolfswinkel öffnet er das Spiel, der Holländer schiebt zu Afimico Pululu, der nur noch einschieben muss. Die zwei neuen in der Startelf zahlen sich doch aus. Genau so wie der wieder ins Team rotierte Yannick Marchand. Während Pululu sein erstes Saison-Tor erzielt, gelingt Marchand sein erstes auf Profi-Ebene. Wieder ist Kasami Inititalpunkt, wieder hat Pululu seine Füsse im Spiel und kann einen Assist verbuchen. Es ist genug, um dieses Spiel zu gewinnen.

Während Sforza sich über immer besser werdende Konzentration und Organisation freut, beklagt sein Pendant Mario Frick, dass «das die Niederlage ist, die am meisten nervt in dieser Saison. Vor allem in der ersten Hälfte war es ein Duell auf Augenhöhe.» Ein Duell aber eben auch, in welchem dem FCB am Ende 20 gute Minuten reichen. So schliesst der FCB eine perfekte Woche ab. Drei Siege, zwei Mal zu Null und gar endlich wieder ein Auswärtssieg.

Burgener will die Mannschaft verstärken

Nun stehen noch drei Partien an, bis der FCB dieses schwierige Jahr sportlich abschliessen kann. Wirtschaftlich hat Präsident Bernhard Burgener bereits eine Bilanz für 2020 verkündet. Im «SonntagsBlick» sagt er: «Wir gehen davon aus, dass wir Ende Jahr eine schwarze Null schreiben werden.» Noch interessanter aber ist, was er im Ausblick auf 2021 verrät: «Wir planen in der Winterpause zu investieren und die Mannschaft punktuell zu verstärken.» Eine Kampfansage an die Konkurrenz aus Bern und St. Gallen, Tage bevor die beiden in Basel gastieren. Damit und mit dem Mini-Lauf im Rücken ist alles angerichtet für einen spannenden Schlussspurt.

Das Telegramm: