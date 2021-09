3. Liga, Gruppe 1 Mirco Melita rettet Rossoneri einen Punkt gegen Zwingen Zehn Tore sind zwischen Zwingen und Rossoneri gefallen. Einen Sieger gab es beim 5:5 jedoch nicht.

(chm)

Beide Teams gingen im Spiel zweimal in Führung. Den Ausgleich zum 5:5 schaffte Rossoneri in der 92. Minute.

Rossoneri war zwar zeitweise mit 4:2 (51. Minute) in Führung, doch Zwingen holte den Rückstand auf und ging selbst in Führung. Der Ausgleich für Rossoneri zum 5:5 fiel in der 92. Minute - nur sechs Minuten nach dem 5:4. .

Matchwinner für Zwingen war Sandro Piatti, der gleich viermal traf. Getroffen hat zudem Dominik Studer (1 Tor.) bei Rossoneri schoss Davide Quaranta gleich zwei Tore. Die weiteren Torschützen für Rossoneri waren: Mirco Melita (1 Treffer), Leandro Stasi (1 Treffer) und Cihad Kahraman (1 Treffer).

Im Spiel gab es total sechs Karten. Gelbe Karten gab es bei Zwingen für Sandro Guthauser (35.), Patrick Müller (41.) und Silvan Lüscher (90.). Gelbe Karten gab es bei Rossoneri für Shahir Hashem (43.), Leandro Stasi (74.) und Özgür Cansa Düzgünkaya (80.).

Zwingen rückt mit dem Unentschieden in der Tabelle nach vorne:

Das Team liegt mit fünf Punkten auf Rang 10.

Es macht einen Platz gut.

Zwingen hat bisher einmal gewonnen, zweimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Zwingen spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen BCO Alemannia Basel (Platz 14). Das Spiel findet am 26. September statt (11.00 Uhr, Hörnli, Basel).

Das Unentschieden bringt Rossoneri in der Tabelle einen Platz nach vorne. Das Team liegt neu mit sechs Punkten auf Rang 9. Rossoneri hat bisher einmal gewonnen, einmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Rossoneri tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von SC Binningen an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Das Spiel findet am 25. September statt (19.30 Uhr, Spiegelfeld, Binningen).

Telegramm: FC Zwingen - AC Rossoneri 5:5 (2:3) - Sportplatz Eichhölzli, Zwingen – Tore: 13. Cihad Kahraman 0:1. 15. Sandro Piatti 1:1. 29. Dominik Studer 2:1. 34. Leandro Stasi 2:2. 46. Davide Quaranta 2:3. 51. Davide Quaranta (Penalty) 2:4.73. Sandro Piatti 3:4. 85. Sandro Piatti 4:4. 86. Sandro Piatti (Penalty) 5:4.92. Mirco Melita 5:5. – Zwingen: Silvan Lüscher, Marc Steiner, Sandro Schütz, Patrick Müller, Denojahn Ponnuthurai, Sandro Guthauser, Araveen Kiddinan, Sandy Sprunger, Dominik Studer, Sandro Piatti, Daniel Stegmüller. – Rossoneri: Gustavo De Oliveira Ribeiro, Manuel Brogly, Mirco Melita, Özgür Cansa Düzgünkaya, Kristian Vokrraj, Shahir Hashem, Cihad Kahraman, Luka Krajic, Nico Frick, Leandro Stasi, Leandro Ferreira. – Verwarnungen: 35. Sandro Guthauser, 41. Patrick Müller, 43. Shahir Hashem, 74. Leandro Stasi, 80. Özgür Cansa Düzgünkaya, 90. Silvan Lüscher.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 1: FC Zwingen - AC Rossoneri 5:5, FC Concordia Basel - SC Binningen 0:2

Tabelle: 1. FC Laufen 5 Spiele/13 Punkte (20:3). 2. FC Therwil 5/12 (16:5), 3. SC Binningen 5/12 (15:7), 4. FC Black Stars 5/9 (16:15), 5. FC Oberwil 5/8 (9:7), 6. FC Gelterkinden 5/7 (12:12), 7. FC Bubendorf 5/7 (10:11), 8. FC Schwarz-Weiss b 5/6 (10:11), 9. AC Rossoneri 5/6 (11:13), 10. FC Zwingen 5/5 (11:14), 11. FC Concordia Basel 5/5 (6:12), 12. FC Breitenbach 5/4 (9:14), 13. US Olympia 1963 5/3 (10:14), 14. BCO Alemannia Basel 5/0 (4:21).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 1 finden Sie auf der Website des FVNWS. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 19.09.2021 20:49 Uhr.