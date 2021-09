Frauen 3. Liga Möhlin-Riburg/ACLI gewinnt deutlich gegen Reinach Möhlin-Riburg/ACLI siegt auswärts 4:1 gegen Reinach im zweiten Spiel der Saison.

(chm)

Den Auftakt machte Selina Grenacher, die in der 13. Minute für Möhlin-Riburg/ACLI zum 1:0 traf. Möhlin-Riburg/ACLI baute die Führung in der 30. Minute (Alessia Magliocca) weiter aus (2:0). Möhlin-Riburg/ACLI erhöhte in der 31. Minute seine Führung durch Zoé Beck weiter auf 3:0.

In der 58. Minute verkleinerte Cristina Bumbacher den Rückstand von Reinach auf 1:3. Das letzte Tor der Partie erzielte Alexandra Schlienger, die in der 86. Minute die Führung für Möhlin-Riburg/ACLI auf 4:1 ausbaute.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Möhlin-Riburg/ACLI liegt nach Spiel 2 mit vier Punkten auf Rang 4. Für Möhlin-Riburg/ACLI geht es auswärts gegen FC Arlesheim weiter. Diese Begegnung findet am 12. September statt (16.00 Uhr, In den Widen, Arlesheim).

Reinach liegt nach Spiel 2 mit einem Punkt auf Rang 8. Für Reinach geht es auswärts gegen SV Muttenz weiter. Diese Begegnung findet am 12. September statt (16.00 Uhr, Sportplatz Margelacker, Muttenz).

Telegramm: FC Reinach - Team Fricktal 1:4 (0:3) - Fiechten, Reinach – Tore: 13. Selina Grenacher 0:1. 30. Alessia Magliocca 0:2. 31. Zoé Beck 0:3. 58. Cristina Bumbacher 1:3. 86. Alexandra Schlienger 1:4. – Reinach: Sophie Mc Carvil, Alexandra Meyer, Anna Gerecke, Cristina Bumbacher, Fiona Handschin, Simone Wenger, Valeria Sacco, Flurina Caviezel, Selina Gysin, Natascha Kobler, Isabel Wenger. – Möhlin-Riburg/ACLI: Seraina Wolf, Sarah Mettauer, Mia Schaub, Erin Keser, Selina Grenacher, Alessia Magliocca, Ariane Schmid, Daniela Markovic, Yael Garcia Sanchez, Samira Leila Erni, Karin Ciapponi. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele des Tages in der Frauen 3. Liga: FC Telegraph BS - FC Concordia Basel 4:1, FC Reinach - Team Fricktal 1:4

Tabelle: 1. FC Telegraph BS 3 Spiele/9 Punkte (9:2). 2. FC Bubendorf 3/9 (18:4), 3. FC Rheinfelden 2/4 (5:3), 4. Team Fricktal 2/4 (5:3), 5. SV Muttenz 3/3 (1:3), 6. FC Concordia Basel 3/3 (8:12), 7. FC Arlesheim 3/3 (5:9), 8. FC Reinach 2/1 (2:3), 9. FC Breitenbach 3/1 (2:5), 10. FC Lausen 72 2/0 (1:12).

Mehr Details zum Spiel und zur Frauen 3. Liga finden Sie auf der Website des FVNWS. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 05.09.2021 17:46 Uhr.