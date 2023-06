4. Liga, Gruppe 1 Möhlin-Riburg/ACLI gewinnt deutlich gegen Rheinfelden 1909 Sieg für Möhlin-Riburg/ACLI: Gegen Rheinfelden 1909 gewinnt das Team am Donnerstag zuhause 5:0.

(chm)

Das Tor von Nikolas Mahrer in der 32. Minute bedeutete die 1:0-Führung für Möhlin-Riburg/ACLI. Marco Kym erhöhte in der 34. Minute zur 2:0-Führung für Möhlin-Riburg/ACLI. Möhlin-Riburg/ACLI erhöhte in der 36. Minute seine Führung durch Nikolas Mahrer weiter auf 3:0.

Möhlin-Riburg/ACLI erhöhte in der 76. Minute seine Führung durch Ciril Jucker weiter auf 4:0. Cédric Schlunegger schoss das 5:0 (82. Minute) für Möhlin-Riburg/ACLI und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Alessandro Bleuel von Möhlin-Riburg/ACLI erhielt in der 54. Minute die gelbe Karte.

Zahlreiche Gegentore sind für Rheinfelden 1909 ein relativ häufiges Phänomen. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 3.4 (Rang 12).

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Möhlin-Riburg/ACLI. 30 Punkte bedeuten Rang 5. Möhlin-Riburg/ACLI hat bisher achtmal gewonnen, neunmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Möhlin-Riburg/ACLI spielt zum nächsten Mal daheim gegen SV Sissach (Platz 7). Zu diesem Spiel kommt es am Samstag (10. Juni) (18.00 Uhr, Sportzentrum Steinli, Möhlin).

Für Rheinfelden 1909 hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 14 Punkten auf Rang 11. Für Rheinfelden 1909 war es bereits die vierte Niederlage in Serie.

Rheinfelden 1909 tritt im nächsten Spiel zuhause gegen das Spitzenteam von FC Kaiseraugst an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Das Spiel findet am Samstag (10. Juni) statt (18.00 Uhr, Im Schiffacker, Rheinfelden).

Telegramm: FC Möhlin-Riburg/ACLI - FC Rheinfelden 1909 5:0 (3:0) - Sportzentrum Steinli, Möhlin – Tore: 32. Nikolas Mahrer 1:0. 34. Marco Kym 2:0. 36. Nikolas Mahrer 3:0. 76. Ciril Jucker 4:0. 82. Cédric Schlunegger 5:0. – Möhlin-Riburg/ACLI: Patrick Mahrer, Vittorio Grande, Tim Lamprecht, Ivan Pavlovic, Pascal Furrer, Sinan Cetinkaya, Argend Berisha, Ciriaco De Minico, Alessandro Bleuel, Nikolas Mahrer, Marco Kym. – Rheinfelden 1909: Tim Mathys, Ahmed Imeri, Sertac Arabaci, Ivan Fernandez, Ilir Adili, Rilind Selmani, Burak Hacilar, Matej Kljucevic, Christian Fernandez, Yanick Bürgin, Mario Mihalj. – Verwarnungen: 54. Alessandro Bleuel.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 09.06.2023 01:30 Uhr.