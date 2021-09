Frauen 3. Liga Möhlin-Riburg/ACLI stolpert gegen Muttenz – Siegesserie von Möhlin-Riburg/ACLI gebrochen Überraschung bei Muttenz gegen Möhlin-Riburg/ACLI: Der Tabellenachte (Muttenz) hat am Sonntag auswärts den Tabellenzweiten 2:0 besiegt.

Bereits in der 14. Minute traf Lea Galvagno zum 1:0. In der 53. Minute erhöhte Dana Marzan auf 2:0 für Muttenz.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Möhlin-Riburg/ACLI sah Lea Buser (91.) die rote Karte. Gelb erhielt Lea Buser (86.). Muttenz behielt eine reine Weste: Es gab keine einzige Karte gegen das Team.

In der Abwehr gehört Muttenz zu den Besten: Durchschnittlich muss die Defensive 1.2 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 2).

Muttenz rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit sechs Punkten auf Rang 7. Muttenz hat bisher zweimal gewonnen und dreimal verloren.

Muttenz trifft im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel auf FC Arlesheim (Platz 9). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Zu diesem Spiel kommt es am 3. Oktober (16.00 Uhr, In den Widen, Arlesheim).

Für Möhlin-Riburg/ACLI hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit zehn Punkten auf Rang 2. Nach drei Siegen in Serie verliert Möhlin-Riburg/ACLI erstmals wieder. Möhlin-Riburg/ACLI verlor zudem erstmals zuhause.

Möhlin-Riburg/ACLI spielt in der nächsten Partie auf fremdem Terrain gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Lausen 72 (Rang 10). Das Spiel findet am 3. Oktober statt (15.00 Uhr, Bifang, Lausen).

Telegramm: Team Fricktal - SV Muttenz 0:2 (0:1) - Ebnet, Frick – Tore: 14. Lea Galvagno 0:1. 53. Dana Marzan 0:2. – Möhlin-Riburg/ACLI: Seraina Wolf, Selina Grenacher, Mia Schaub, Ariane Schmid, Alexandra Schlienger, Samira Leila Erni, Daniela Markovic, Alessia Magliocca, Yael Garcia Sanchez, Karin Ciapponi, Nina Wüthrich. – Muttenz: Alina Lüthi, Mahisha Eigenmann, Sandra Imhof, Nadja Brunner, Noemie Berger, Lea Galvagno, Rajni Müller, Sherine Widmer, Dana Marzan, Céline Hebeisen, Mara Odermatt. – Verwarnungen: 86. Lea Buser – Ausschluss: 91. Lea Buser.

Alle Spiele des Tages in der Frauen 3. Liga: FC Telegraph BS - FC Arlesheim 1:1, FC Rheinfelden - FC Bubendorf 2:5, Team Fricktal - SV Muttenz 0:2

Tabelle: 1. FC Bubendorf 5 Spiele/15 Punkte (29:7). 2. Team Fricktal 5/10 (11:6), 3. FC Telegraph BS 5/10 (11:9), 4. FC Reinach 5/7 (14:8), 5. FC Breitenbach 5/7 (7:5), 6. FC Rheinfelden 5/7 (12:13), 7. SV Muttenz 5/6 (4:6), 8. FC Concordia Basel 5/6 (11:16), 9. FC Arlesheim 5/4 (6:12), 10. FC Lausen 72 5/0 (3:26).

Mehr Details zum Spiel und zur Frauen 3. Liga finden Sie auf der Website des FVNWS.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 27.09.2021 00:13 Uhr.