Frauen 3. Liga Möhlin-Riburg/ACLI verliert gegen Seriensieger Arlesheim Arlesheim reiht Sieg an Sieg: Gegen Möhlin-Riburg/ACLI hat das Team am Mittwoch bereits den sechsten Sieg in Serie feiern können. Das Resultat lautete 4:2

Celina Ehifoh eröffnete in der 26. Minute das Skore, als sie für Arlesheim das 1:0 markierte. Laura Ehifoh sorgte in der 30. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Arlesheim. Fiona Kunz baute in der 52. Minute die Führung für Arlesheim weiter aus (3:0).

In der 76. Minute verkleinerte Daniela Markovic den Rückstand von Möhlin-Riburg/ACLI auf 1:3. Ein Eigentor (Delia Oeschger) in der 89. Minute bedeutete den Anschlusstreffer für Möhlin-Riburg/ACLI zum 2:3. Das letzte Tor der Partie fiel in der 95. Minute, als Zsofia Bartha für Arlesheim auf 4:2 erhöhte.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Daniela Markovic von Möhlin-Riburg/ACLI erhielt in der 85. Minute die gelbe Karte.

Dass Arlesheim gleich vier Tore erzielt, hat eher Seltenheitswert. Durchschnittlich hat das Team in seinen bisherigen 16 Spielen 1.9 Mal getroffen. Das bedeutet, dass Arlesheim die fünftbeste Offensive der Gruppe hat. Die Verteidigung belegt Rang 2 mit durchschnittlich 1.6 zugelassenen Toren pro Spiel.

Mit dem Sieg rückt Arlesheim um einen Platz nach vorne. 28 Punkte bedeuten Rang 2. Arlesheim hat bisher achtmal gewonnen, viermal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Arlesheim spielt in der nächsten Partie daheim gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Concordia Basel (Rang 8). Das Spiel findet am 4. Juni statt (16.00 Uhr, In den Widen, Arlesheim).

Für Möhlin-Riburg/ACLI hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 19 Punkten auf Rang 7. Möhlin-Riburg/ACLI hat bisher fünfmal gewonnen, siebenmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Für Möhlin-Riburg/ACLI geht es auf fremdem Terrain gegen FC Rheinfelden 1909 (Platz 4) weiter. Die Partie findet am 30. Mai statt (20.15 Uhr, Im Schiffacker, Rheinfelden).

Telegramm: Team Fricktal - FC Arlesheim 2:4 (0:2) - Sportzentrum Steinli, Möhlin – Tore: 26. Celina Ehifoh 0:1. 30. Laura Ehifoh 0:2. 52. Fiona Kunz 0:3. 76. Daniela Markovic 1:3. 89. Eigentor (Delia Oeschger) 2:3.95. Zsofia Bartha 2:4. – Möhlin-Riburg/ACLI: Wandee Kaewkhamsri, Alexandra Schlienger, Erin Keser, Selina Grenacher, Lea Buser, Alessia Magliocca, Leonie Weber, Daniela Markovic, Samira Leila Erni, Karin Ciapponi, Ariane Schmid. – Arlesheim: Delia Oeschger, Jana Kloiber, Amel Rayen Arrad, Fiona Von Graffenried, Lea Mina Zbinden, Laura Ehifoh, Bojana Radovac, Zsofia Bartha, Anja Bühler, Celina Ehifoh, Fiona Kunz. – Verwarnungen: 85. Daniela Markovic.

