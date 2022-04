Frauen 3. Liga Möhlin-Riburg/ACLI verliert gegen Seriensieger Reinach Reinach setzt seine Siegesserie auch gegen Möhlin-Riburg/ACLI fort. Das 2:0 auswärts am Sonntag bedeutet bereits den neunten Vollerfolg in Serie.

In der 45. Minute gelang Joanne Devaud der Führungstreffer zum 1:0 für Reinach. In der Schlussphase (89. Minute) erhöhte sodann Isabel Wenger noch zum Endresultat von 2:0

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Mit einem Gegentore-Schnitt von 0.7 hat die Abwehr von Reinach ihre Qualitäten in den bisherigen Spielen schon vermehrt unter Beweis gestellt. Statistisch gesehen hat das Team sogar die beste Defensive der Gruppe. Der Sturm belegt mit 37 geschossenen Toren Rang 2.

Reinach bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Mit 28 Punkten liegt das Team auf Rang 2. Für Reinach ist es der neunte Sieg in Serie.

Für Reinach geht es in einem Heimspiel gegen SV Muttenz (Platz 7) weiter. Das Spiel findet am 1. Mai statt (11.00 Uhr, Fiechten, Reinach).

Mit der Niederlage rückt Möhlin-Riburg/ACLI in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 19 Punkten neu Platz 5. Möhlin-Riburg/ACLI hat bisher sechsmal gewonnen, fünfmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Möhlin-Riburg/ACLI in einem Heimspiel mit seinem Tabellennachbarn FC Arlesheim (Platz 6) zu tun. Das Spiel findet am 30. April statt (18.00 Uhr, Sportzentrum Steinli, Möhlin).

Telegramm: Team Fricktal - FC Reinach 0:2 (0:1) - Ebnet, Frick – Tore: 45. Joanne Devaud 0:1. 89. Isabel Wenger 0:2. – Möhlin-Riburg/ACLI: Seraina Wolf, Selina Grenacher, Mia Schaub, Erin Keser, Alessia Magliocca, Ariane Schmid, Daniela Markovic, Samira Leila Erni, Yael Garcia Sanchez, Sina Garcia Sanchez, Leonie Weber. – Reinach: Sophie Mc Carvil, Alexandra Meyer, Anna Gerecke, Selina Gysin, Larissa Wasmer, Vera Baltisberger, Melanie Frei, Joanne Devaud, Livia Simona Vollgraff, Nadja Stiegeler, Isabel Wenger. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 3. Liga:

Tabelle

