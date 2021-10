4. Liga, Gruppe 4 Muhammed Salih Firat führt Türkgücü Basel mit drei Toren zum Sieg gegen Dardania Türkgücü Basel setzt seine Siegesserie auch gegen Dardania fort. Das 11:2 zuhause am Sonntag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Serie.

(chm)

Auf dem Weg zum ungefährdeten Sieg erzielte Türkgücü Basel sechs seiner Tore in der ersten Halbzeit, fünf kamen in der zweiten Halbzeit dazu.

Dardania waren zwei Tore vergönnt, nämlich zum 1:6 (48. Minute) und zum 2:6 (52. Minute).

Matchwinner für Türkgücü Basel war Muhammed Salih Firat, der gleich dreimal traf. Die weiteren Torschützen für Türkgücü Basel waren: Zafer Dagdelen (2 Treffer), Yalcin Ergin (1 Treffer), Emirhan Yilmaz (1 Treffer), Deniz Kaya (1 Treffer), Burak Akveran (1 Treffer), Bera Pasa Öztürk (1 Treffer) und Arif Sen (1 Treffe.) einziger Torschütze für Dardania war: Erin Ziba (2 Treffer).

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Türkgücü Basel für Zafer Dagdelen (50.) und Arif Sen (73.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Dardania, Perparim Rafuna (35.) kassierte sie.

Türkgücü Basel hat die zweitbeste Torbilanz der Gruppe. Das Team schiesst im Schnitt 3.9 Tore pro Partie.

Die Abwehr von Dardania kassiert nicht selten viele Gegentore. Durchschnittlich muss die Defensive 5 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 12).

Die Tabellensituation hat sich für Türkgücü Basel nicht verändert. Mit 16 Punkten liegt das Team auf Rang 3. Türkgücü Basel hat bisher fünfmal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Türkgücü Basel spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Bosna Basel (Platz 7). Die Partie findet am 24. Oktober statt (15.00 Uhr, Bachgraben, Allschwil).

Für Dardania hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit vier Punkten auf Rang 11. Für Dardania ist es bereits die sechste Niederlage der laufenden Saison. Ein Spiel von Dardania ging unentschieden aus.

Für Dardania geht es daheim gegen SC Steinen Basel b (Platz 9) weiter. Das Spiel findet am 24. Oktober statt (13.00 Uhr, Bachgraben, Allschwil).

Telegramm: FC Türkgücü Basel - FC Dardania 11:2 (6:0) - Bachgraben, Allschwil – Tore: 3. Muhammed Salih Firat 1:0. 16. Deniz Kaya 2:0. 25. Zafer Dagdelen 3:0. 30. Muhammed Salih Firat 4:0. 33. Muhammed Salih Firat 5:0. 35. Zafer Dagdelen 6:0. 48. Erin Ziba 6:1. 52. Erin Ziba 6:2. 54. Bera Pasa Öztürk 7:2. 62. Emirhan Yilmaz 8:2. 77. Yalcin Ergin 9:2. 80. Burak Akveran 10:2. 88. Arif Sen 11:2. – Türkgücü Basel: Hüseyin Kemiklioglu, Arif Sen, Cihan Güclü, Hüseyin Akkaya, Ozan Erdikli, Bera Pasa Öztürk, Zafer Dagdelen, Deniz Kaya, Emre Karatas, Salih Öztürk, Muhammed Salih Firat. – Dardania: Gerti Ramadani, Depatik Ademaj, Shkelkjim Lutfiu, Bajram Shahini, Getuar Islamaj, Amir Fejzulovski, Kushtrim Kolgeci, Argjend Emini, Lirim Hoti, Erin Ziba, Perparim Rafuna. – Verwarnungen: 35. Perparim Rafuna, 50. Zafer Dagdelen, 73. Arif Sen.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 4: FC Türkgücü Basel - FC Dardania 11:2, SC Steinen Basel b - US Bottecchia BS 1:0, FC Bosna Basel - FC Allschwil 3:3, FC Schwarz-Weiss - AS Timau Basel 2:1

Tabelle: 1. VfR Kleinhüningen 9 Spiele/22 Punkte (26:14). 2. SC Binningen b 8/21 (38:12), 3. FC Türkgücü Basel 8/16 (31:18), 4. FC Schwarz-Weiss 8/15 (16:15), 5. AS Timau Basel 9/11 (21:26), 6. FF Brüglingen Basel 8/9 (21:20), 7. FC Bosna Basel 8/9 (14:18), 8. FC Allschwil 8/8 (19:21), 9. SC Steinen Basel b 8/7 (14:28), 10. US Bottecchia BS 8/7 (9:19), 11. FC Dardania 8/4 (22:40), 12. Basel City CF 0/0 (0:0).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 4 finden Sie auf der Website des FVNWS. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 17.10.2021 22:33 Uhr.