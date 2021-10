3. Liga, Gruppe 2 Münchenstein FC gewinnt klar gegen Alkar – Alkar verliert nach vier Siegen Münchenstein FC behielt im Spiel gegen Alkar am Sonntag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 5:1.

(chm)

In der zweiten Halbzeit erzielte Münchenstein FC über die Hälfte seiner Treffer, nämlich deren vier. Nach 45 Minuten hatte der Zwischenstand 1:1 aus Sicht des späteren Siegers gelautet.

Alkar war ein einziges Tor vergönnt, nämlich in der 35. Minute zum zwischenzeitlichen 1:1.

Die Torschützen für Münchenstein FC waren: James Riedberger (2 Treffer), Luca Ritter (1 Treffer), Aljoscha Schärer (1 Treffer) und Adrian Schweizer (1 Treffer). Einziger Torschütze für Alkar war: Franjo Soldo (1 Treffer).

Gelbe Karten gab es bei Münchenstein FC für Dimitri Schärer (43.), Marco Di Benedetto (47.) und Adrian Schweizer (58.). Gelbe Karten gab es bei Alkar für Marinko Sucic (63.) und Dominik Krnjic (87.).

Münchenstein FC hat die zweitbeste Torbilanz der Gruppe. Das Team schiesst im Schnitt 3.5 Tore pro Partie.

Münchenstein FC machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um drei Plätze und liegt neu mit 14 Punkten auf Rang 3. Münchenstein FC hat bisher viermal gewonnen, zweimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Münchenstein FC geht es zuhause gegen FC Allschwil (Platz 8) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 16. Oktober (17.00 Uhr, Sportplatz Au, Münchenstein).

Nach der Niederlage büsst Alkar zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 13 Punkten auf Rang 6. Nach vier Siegen in Serie verliert Alkar erstmals wieder.

Im nächsten Spiel kriegt es Alkar in einem Auswärtsspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team AS Timau Basel. Zu diesem Spiel kommt es am 19. Oktober (20.00 Uhr, Rankhof, Basel).

Telegramm: NK Alkar - FC Münchenstein 1:5 (1:1) - Bachgraben, Allschwil – Tore: 32. Luca Ritter 0:1. 35. Franjo Soldo 1:1. 46. Aljoscha Schärer 1:2. 76. Adrian Schweizer (Penalty) 1:3.82. James Riedberger 1:4. 84. James Riedberger 1:5. – Alkar: Darko Pavic, Fabian Forestier, Ivan Tunjic, Ivan Vukelja, Marinko Sucic, Franjo Soldo, Antun Hrskanovic, Zdravko Vukoja, Ivan Budimir, Daniel Dujmovic, Zeljko Madzarevic. – Münchenstein FC: Alessandro Scerna, Mahir Ali Calhan, Dimitri Schärer, Fabio Di Benedetto, Marco Di Benedetto, Patrick Meier, Adrian Schweizer, Luca Ritter, Loris Lüdi, Nico Hauser, James Riedberger. – Verwarnungen: 43. Dimitri Schärer, 47. Marco Di Benedetto, 58. Adrian Schweizer, 63. Marinko Sucic, 87. Dominik Krnjic.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 2: FC Allschwil - FC Rheinfelden 1:1, NK Alkar - FC Münchenstein 1:5, SC Münchenstein - SV Muttenz 1:1

Tabelle: 1. AS Timau Basel 8 Spiele/19 Punkte (33:12). 2. FC Schwarz-Weiss a 8/17 (25:16), 3. FC Münchenstein 8/14 (28:22), 4. FC Liestal 8/14 (25:16), 5. FC Rheinfelden 8/13 (17:18), 6. NK Alkar 8/13 (20:17), 7. SV Muttenz 8/11 (14:17), 8. FC Allschwil 8/10 (18:19), 9. FC Lausen 72 7/9 (17:16), 10. SC Münchenstein 7/8 (11:18), 11. FC Reinach 8/8 (19:25), 12. NK Posavina 8/7 (14:30), 13. FC Stein 8/7 (25:26), 14. FC Amicitia Riehen 8/4 (15:29).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 2 finden Sie auf der Website des FVNWS. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 11.10.2021 20:59 Uhr.