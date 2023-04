3. Liga, Gruppe 2 Münchenstein FC lässt sich von Oberdorf kein Bein stellen Münchenstein FC siegt als deutlich besser klassierte Mannschaft gegen Oberdorf: Der Tabellensechste siegt zuhause 3:0 gegen den Tabellen-14.

(chm)

Markus Schwander brachte Münchenstein FC 1:0 in Führung (2. Minute). Mit seinem Tor in der 21. Minute brachte Valerio Ingrao Münchenstein FC mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Das letzte Tor der Partie erzielte Markus Schwander, der in der 61. Minute die Führung für Münchenstein FC auf 3:0 ausbaute.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Münchenstein FC erhielten Giuliano Salvia (71.) und Matteo Saracino (85.) eine gelbe Karte. Oberdorf behielt eine reine Weste: Es gab keine einzige Karte gegen das Team.

Mit einem Tore-Schnitt von 2.7 Toren pro Spiel ist Münchenstein FC bekannt für eine starke Offensive. Statistisch gesehen hat das Team die viertbeste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 6 mit durchschnittlich 2.2 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Abwehr von Oberdorf kassiert nicht selten viele Gegentore. Die total 68 Gegentore in 20 Spielen bedeuten einen Schnitt von 3.4 Toren pro Match (Rang 13).

Mit dem Sieg rückt Münchenstein FC um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit 36 Punkten auf Rang 5. Münchenstein FC hat bisher elfmal gewonnen, sechsmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Münchenstein FC tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von SC Münchenstein an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Das Spiel findet am 6. Mai statt (17.30 Uhr, Sportplatz Au, Münchenstein).

Oberdorf verharrt nach der Niederlage auf dem 14. Und damit letzten Platz. Für Oberdorf ist es bereits die 14. Niederlage der laufenden Saison. Zwei Spiele von Oberdorf gingen unentschieden aus.

Oberdorf spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Dardania (Platz 11). Diese Begegnung findet am 6. Mai statt (18.00 Uhr, z'Hof, Oberdorf).

Telegramm: FC Münchenstein - FC Oberdorf 3:0 (2:0) - Sportplatz Au, Münchenstein – Tore: 2. Markus Schwander 1:0. 21. Valerio Ingrao 2:0. 61. Markus Schwander 3:0. – Münchenstein FC: Kevin Meier, James Riedberger, Joel Scherrer, Fabio Di Benedetto, Finn Leitner, Luca Ritter, Hans Sucre, Andreja Miletic, Matteo Saracino, Markus Schwander, Valerio Ingrao. – Oberdorf: Cedric Krähenbühl, Ramon Hostettler, Stefan Gehrig, Filip Lazic, Lucas Burri, Andrea Pichler, Dimitri Spescha, Akishan Thavaratnam, Shahir Hashem, Jordan Hachenberger, Michael Lohner. – Verwarnungen: 71. Giuliano Salvia, 85. Matteo Saracino.

