3. Liga, Gruppe 2 Münchenstein FC mit Auswärtserfolg bei Schwarz-Weiss Sieg für Münchenstein FC: Gegen Schwarz-Weiss gewinnt das Team am Samstag auswärts 3:2.

(chm)

Schwarz-Weiss ging zunächst in Führung, als Sol Liechti in der 21. Minute traf. Dann glich aber Valerio Ingrao (31.) für Münchenstein FC aus. Marco Di Benedetto in der 61. Minute und Matteo Saracino in der 75. Minute brachten Münchenstein FC sodann 3:1 in Führung. In der Schlussphase kam Schwarz-Weiss noch auf 2:3 heran. Noah Böni war verantwortlich für den Anschlusstreffer in der 92. Minute. Für den Ausgleich reichte es jedoch nicht mehr.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Sol Liechti von Schwarz-Weiss erhielt in der 83. Minute die gelbe Karte.

Die Tabellensituation bleibt für Münchenstein FC unverändert. 18 Punkte bedeuten Rang 8. Münchenstein FC hat bisher fünfmal gewonnen, viermal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Münchenstein FC geht es auswärts gegen FC Laufen (Platz 6) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 5. November (18.00 Uhr, Im Nau, Laufen).

Für Schwarz-Weiss hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 19 Punkten auf Rang 7. Nach zwei Siegen in Serie verliert Schwarz-Weiss erstmals wieder.

Für Schwarz-Weiss geht es zuhause gegen FC Dardania (Platz 11) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 5. November (17.00 Uhr, Bachgraben, Allschwil).

Telegramm: FC Schwarz-Weiss a - FC Münchenstein 2:3 (1:1) - Bachgraben, Allschwil – Tore: 21. Sol Liechti 1:0. 31. Valerio Ingrao 1:1. 61. Marco Di Benedetto 1:2. 75. Matteo Saracino 1:3. 92. Noah Böni 2:3. – Schwarz-Weiss: Luca Brunner, Dominique Sutter, Mahir Mulabdic, Noah Böni, Serge Müller, Janosch Martens, Rrap Cerkini, Patrick Ruas Dias, Filmon Tesfalidet, Senol Sengül, Sol Liechti. – Münchenstein FC: Alessandro Scerna, Arda Izgi, Marco Di Benedetto, Thierry Schweizer, Joel Scherrer, Valerio Ingrao, Luca Ritter, Noe Ledermann, Linker Aussen-MF-Spieler, Mittelstürmer, Elias Sprunger. – Verwarnungen: 83. Sol Liechti.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 30.10.2022 04:28 Uhr.

