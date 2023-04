4. Liga, Gruppe 2 Münchenstein FC mit Auswärtssieg bei Bachletten 2020 Münchenstein FC behielt im Spiel gegen Bachletten 2020 am Sonntag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 2:0.

Münchenstein FC entschied die Partie durch einen Doppelschlag: Zunächst war David Wenger in der 52. Minute erfolgreich, dann traf Enrique Cortizo zehn Minuten später zum 2:0.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Diego Mighali von Bachletten 2020 erhielt in der 16. Minute die gelbe Karte.

In der Abwehr gehört Münchenstein FC zu den Besten: Im Schnitt lässt das Team 1.3 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach elf Spielen, in denen die Defensive 20 Tore hinnehmen musste (Rang 3).

Münchenstein FC bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. 17 Punkte bedeuten Rang 4. Für Münchenstein FC ist es der zweite Sieg in Serie. Münchenstein FC konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Münchenstein FC tritt im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel gegen das Spitzenteam von NK Posavina an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Das Spiel findet am 22. April statt (20.00 Uhr, Fiechten, Reinach).

Mit der Niederlage rückt Bachletten 2020 in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 13 Punkten neu Platz 6. Bachletten 2020 hat bisher viermal gewonnen, siebenmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Bachletten 2020 auswärts mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Ferad. Diese Begegnung findet am 16. April statt (16.00 Uhr, Sportanlagen St. Jakob, Basel).

Telegramm: FC Bachletten 2020 - FC Münchenstein a 0:2 (0:0) - Bachgraben, Allschwil – Tore: 52. David Wenger 0:1. 62. Enrique Cortizo 0:2. – Bachletten 2020: Gian Luca Iaiza, Pascal Wohlwender, Fionn Bumann, Diego Mighali, Benjamin Thalmann, Milan Brupbacher, Nico Theiler, Nicolas Staehelin, Tobias Thommen, Emanuel Roter, Marco Räss. – Münchenstein FC: Alessandro Scerna, David Wenger, Nicolas Menz, Dario Muchenberger, Nico Hauser, Sandro Menegola, Patrick Zimmermann, Silvan Stürchler, Andrin Spring, Cyril Neuhaus, Fabio Vigorito. – Verwarnungen: 16. Diego Mighali.

