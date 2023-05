3. Liga, Gruppe 2 Münchenstein FC mit Auswärtssieg bei Münchenstein SC – Teams tauschen Plätze in der Tabelle Sieg für Münchenstein FC: Gegen Münchenstein SC gewinnt das Team am Samstag auswärts 4:3.

(chm)

Das Skore eröffnete Andreja Miletic in der 7. Minute. Er traf für Münchenstein FC zum 1:0. Joel Scherrer sorgte in der 11. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Münchenstein FC. Münchenstein FC erhöhte in der 16. Minute seine Führung durch Valerio Ingrao weiter auf 3:0.

Luca Ritter baute in der 30. Minute die Führung für Münchenstein FC weiter aus (4:0). In der 47. Minute verkleinerte Liridon Sinani den Rückstand von Münchenstein SC auf 1:4. Eduard Gashi verkürzte in der 47. Minute den Rückstand von Münchenstein SC auf 2:4. Der Treffer fiel mittels Penalty. Liridon Sinani brachte Münchenstein SC in der 55. Minute auf ein Tor heran. Das 3:4 blieb aber der Schlussstand.

Im Spiel gab es total acht Karten. Bei Münchenstein SC sah Ali Maskan (76.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Gentuar Gashi (48.), Ali Maskan (57.) und Ermal Salihu (93.). Bei Münchenstein FC gab es vier gelbe Karten.

Mit dem Sieg rückt Münchenstein FC um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit 39 Punkten auf Rang 4. Münchenstein FC hat bisher zwölfmal gewonnen, sechsmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Münchenstein FC geht es in einem Heimspiel gegen FC Gelterkinden (Platz 9) weiter. Diese Begegnung findet am 14. Mai statt (15.30 Uhr, Sportplatz Au, Münchenstein).

Nach der Niederlage büsst Münchenstein SC einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 38 Punkten auf Rang 5. Münchenstein SC hat bisher zwölfmal gewonnen, siebenmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Münchenstein SC daheim auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das elftplatzierte FC Dardania. Die Partie findet am 13. Mai statt (17.30 Uhr, Sportplatz Au, Münchenstein).

Telegramm: SC Münchenstein - FC Münchenstein 3:4 (1:4) - Sportplatz Au, Münchenstein – Tore: 7. Andreja Miletic 0:1. 11. Joel Scherrer 0:2. 16. Valerio Ingrao 0:3. 30. Luca Ritter 0:4. 47. Liridon Sinani 1:4. 47. Eduard Gashi (Penalty) 2:4.55. Liridon Sinani 3:4. – Münchenstein SC: Christian Gulinello, Onur Topyürek, Berat Kaya, Ali Maskan, Pedro Gonçalves Mendes, Liridon Sinani, Rilind Agushi, Enes Palandizlar, Gentuar Gashi, Eduard Gashi, Mehmet Cetin. – Münchenstein FC: Kevin Meier, Arda Izgi, Fabio Di Benedetto, Marco Di Benedetto, Finn Leitner, Joel Scherrer, Markus Schwander, Andreja Miletic, Luca Ritter, Samuel Buchmann, Valerio Ingrao. – Verwarnungen: 35. Joel Scherrer, 48. Gentuar Gashi, 57. Ali Maskan, 64. Samuel Buchmann, 68. Hans Sucre, 86. Fabio Di Benedetto, 93. Ermal Salihu – Ausschluss: 76. Ali Maskan.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 06.05.2023 21:14 Uhr.