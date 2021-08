3. Liga, Gruppe 2 Münchenstein FC mit drei Punkten auswärts gegen Schwarz-Weiss im ersten Spiel Münchenstein FC beginnt die Saison mit einem Erfolgserlebnis: Gegen Schwarz-Weiss setzt es auswärts einen 3:2-Sieg ab.

(chm)

Den Auftakt machte Matteo Saracino, der in der 19. Minute für Münchenstein FC zum 1:0 traf. In der 37. Minute baute Simone Del Tufo den Vorsprung für Münchenstein FC auf zwei Tore aus (2:0). Die 41. Minute brachte für Schwarz-Weiss den Anschlusstreffer zum 1:2. Erfolgreich war Janosch Martens.

Simone Del Tufo erhöhte in der 44. Minute zur 3:1-Führung für Münchenstein FC. In der Schlussphase kam Schwarz-Weiss noch auf 2:3 heran. Sven Ramseyer war verantwortlich für den Anschlusstreffer in der 88. Minute. Für den Ausgleich reichte es jedoch nicht mehr.

Bei Schwarz-Weiss erhielten Dilaxan Ratnasabapathy (57.), Noah Böni (74.) und Tobias Steinemann (85.) eine gelbe Karte. Gelbe Karten gab es bei Münchenstein FC für Maximilian Widmer (83.) und Marco Di Benedetto (86.).

Münchenstein FC reiht sich nach dem Spiel auf Rang 4 ein. Für Münchenstein FC geht es in einem Heimspiel gegen SV Muttenz weiter. Das Spiel findet am 28. August statt (17.00 Uhr, Sportplatz Au, Münchenstein).

Schwarz-Weiss reiht sich nach dem Spiel auf Rang 12 ein. Das nächste Spiel trägt Schwarz-Weiss in einem Auswärtsspiel gegen das stark gestartete Team AS Timau Basel aus. Das Spiel findet am 28. August statt (17.00 Uhr, Rankhof, Basel).

Telegramm: FC Schwarz-Weiss a - FC Münchenstein 2:3 (1:3) - Bachgraben, Allschwil – Tore: 19. Matteo Saracino 0:1. 37. Simone Del Tufo 0:2. 41. Janosch Martens 1:2. 44. Simone Del Tufo 1:3. 88. Sven Ramseyer 2:3. – Schwarz-Weiss: Yves Lampart, Noah Böni, Drazen Cosic, Thomas Stahel, Jan Sommer, Enis Akman, Besian Bunjaku, Tobias Steinemann, Patrick Ruas Dias, Janosch Martens, Janis Wyss. – Münchenstein FC: Kevin Meier, Nico Cancedda, Thierry Schweizer, Fabio Di Benedetto, Jeremy Chèvre, Aljoscha Schärer, Luca Ritter, Dimitri Schärer, Adrian Schweizer, Simone Del Tufo, Matteo Saracino. – Verwarnungen: 57. Dilaxan Ratnasabapathy, 74. Noah Böni, 83. Maximilian Widmer, 85. Tobias Steinemann, 86. Marco Di Benedetto.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 2: FC Liestal - AS Timau Basel 1:4, FC Schwarz-Weiss a - FC Münchenstein 2:3, NK Posavina - FC Allschwil 1:5, FC Stein - FC Lausen 72 4:5

Tabelle: 1. FC Allschwil 1 Spiel/3 Punkte (5:1). 2. AS Timau Basel 1/3 (4:1), 3. FC Lausen 72 1/3 (5:4), 4. FC Münchenstein 1/3 (3:2), 5. SC Münchenstein 0/0 (0:0), 6. FC Rheinfelden 0/0 (0:0), 7. FC Amicitia Riehen 0/0 (0:0), 8. SV Muttenz 0/0 (0:0), 9. NK Alkar 0/0 (0:0), 10. FC Reinach 0/0 (0:0), 11. FC Stein 1/0 (4:5), 12. FC Schwarz-Weiss a 1/0 (2:3), 13. FC Liestal 1/0 (1:4), 14. NK Posavina 1/0 (1:5).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 2 finden Sie auf der Website des FVNWS.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 22.08.2021 19:20 Uhr.