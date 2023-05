4. Liga, Gruppe 4 Münchenstein FC mit Sieg gegen Transmontanos Münchenstein FC gewinnt am Sonntag zuhause gegen Transmontanos 3:1.

(chm)

Das Skore eröffnete Rui Jorge Gonçalves Macedo in der 4. Minute. Er traf für Transmontanos zum 1:0. Der Ausgleich für Münchenstein FC fiel in der 25. Minute (Samir Schilling). In der 65. Minute schoss Gregory Müggler Münchenstein FC mittels Elfmeter in Führung (2:1). In der 73. Minute schoss Samir Schilling Münchenstein FC mittels Elfmeter zur 3:1-Führung.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Transmontanos sah Selmo Joao Mbote (87.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Transmontanos weitere vier gelbe Karten. Eine Verwarnung gab es für Münchenstein FC, nämlich für Alessio Zanandrea (92.).

Die Abwehr von Transmontanos kassiert nicht selten viele Gegentore. Die total 67 Gegentore in 16 Spielen bedeuten einen Schnitt von 3.7 Toren pro Match (Rang 10).

Die Tabellensituation hat sich für Münchenstein FC nicht verändert. 13 Punkte bedeuten Rang 9. Münchenstein FC hat bisher viermal gewonnen, zwölfmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Münchenstein FC tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von US Olympia 1963 an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Diese Begegnung findet am 13. Mai statt (17.00 Uhr, Sportzentrum Pfaffenholz, Basel).

Für Transmontanos hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit drei Punkten auf Rang 11. Für Transmontanos war es bereits die zehnte Niederlage in Serie.

Transmontanos trifft im nächsten Spiel in einem Heimspiel auf Inter Basel (Platz 10). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Zu diesem Spiel kommt es am 13. Mai (17.00 Uhr, Sportzentrum Pfaffenholz, Basel).

Telegramm: FC Münchenstein b - SV Transmontanos Basel 3:1 (1:1) - Sportplatz Au, Münchenstein – Tore: 4. Rui Jorge Gonçalves Macedo 0:1. 25. Samir Schilling 1:1. 65. Gregory Müggler (Penalty) 2:1.73. Samir Schilling (Penalty) 3:1. – Münchenstein FC: Tim Schaub, Lucas Hänggi, Noah Stadelmann, Mirko Rastelli, Riccardo Liebster, Tim Hauser, Nicola Ruppeiner, Dominique Seelig, Alessio Zanandrea, Tim Fischler, Gregory Müggler. – Transmontanos: Filipe António Dos Santos Martins, Carlos Filipe Dias Cadime, Rui Jorge Gonçalves Macedo, Julio Paulo Nsiandambo, Micael Manuel Pires, Selmo Joao Mbote, José Pedro Pereira Loureiro, Aderaldo Antonio De Jesus Tavares Abina, Fernando Manuel Nogueira Marques, Luenderson Picanço Do Nascimento, Flávio Simäo Gomes Pacheco. – Verwarnungen: 35. Flávio Simäo Gomes Pacheco, 70. Selmo Joao Mbote, 89. Aderaldo Antonio De Jesus Tavares Abina, 91. Julio Paulo Nsiandambo, 92. Alessio Zanandrea – Ausschluss: 87. Selmo Joao Mbote.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 07.05.2023 19:59 Uhr.