4. Liga, Gruppe 2 Münchenstein FC setzt Siegesserie auch gegen Birsfelden fort Münchenstein FC reiht Sieg an Sieg: Gegen Birsfelden hat das Team am Donnerstag bereits den vierten Sieg in Folge feiern können. Das Resultat lautete 5:0

(chm)

Fabio Vigorito brachte Münchenstein FC 1:0 in Führung (9. Minute). Münchenstein FC baute die Führung in der 20. Minute (Andrin Spring) weiter aus (2:0). Münchenstein FC erhöhte in der 21. Minute seine Führung durch Nico Hauser weiter auf 3:0.

Nico Hauser erzielte nur sieben Minuten später auch das 4:0 für Münchenstein FC. Das letzte Tor der Partie erzielte Fabio Vigorito, der in der 38. Minute die Führung für Münchenstein FC auf 5:0 ausbaute.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Dorian Perez von Birsfelden erhielt in der 51. Minute die gelbe Karte.

In der Abwehr gehört Münchenstein FC zu den Besten: Durchschnittlich muss die Defensive 1.5 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 3).

Die Tabellensituation bleibt für Münchenstein FC unverändert. Das Team liegt mit 29 Punkten auf Rang 4. Münchenstein FC hat bisher neunmal gewonnen, fünfmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Münchenstein FC geht es auswärts gegen FC Srbija 1968 (Platz 7) weiter. Die Partie findet am 4. Juni statt (15.00 Uhr, Rankhof, Basel).

Für Birsfelden hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 18 Punkten auf Rang 6. Birsfelden hat bisher fünfmal gewonnen, achtmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Birsfelden tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Ferad an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Diese Begegnung findet am 3. Juni statt (17.00 Uhr, Sternenfeld, Birsfelden).

Telegramm: FC Münchenstein a - FC Birsfelden 5:0 (5:0) - Sportplatz Au, Münchenstein – Tore: 9. Fabio Vigorito 1:0. 20. Andrin Spring 2:0. 21. Nico Hauser 3:0. 28. Nico Hauser 4:0. 38. Fabio Vigorito 5:0. – Münchenstein FC: Adrian Stefan Sciuto, David Wenger, Silvan Stürchler, Dario Muchenberger, Nico Hauser, Mahir Ali Calhan, Sandro Menegola, Daniel Garcia Dos Santos, Andrin Spring, Cyril Neuhaus, Fabio Vigorito. – Birsfelden: Mesut Kül, Cédric Grüter, Nicola Leibundgut, Samuel Lavater, Timo Michael Kraft, Cyrill Rohrer, Fakon Destani, Dorian Perez, Noris Bajrami, Alessandro Vigliano, Luke Mc Guinness. – Verwarnungen: 51. Dorian Perez.

