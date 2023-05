3. Liga, Gruppe 2 Münchenstein FC setzt Siegesserie auch gegen Gelterkinden fort Münchenstein FC reiht Sieg an Sieg: Gegen Gelterkinden hat das Team am Sonntag bereits den dritten Sieg in Folge feiern können. Das Resultat lautete 3:2

Gelterkinden ging zunächst in Führung, als Marco Schneider in der 5. Minute traf. Dann glich aber Markus Schwander (22.) für Münchenstein FC aus. Valerio Ingrao in der 25. Minute und Valerio Ingrao in der 40. Minute brachten Münchenstein FC sodann 3:1 in Führung. Marco Schneider brachte Gelterkinden in der 43. Minute auf ein Tor heran. Das 2:3 blieb aber der Schlussstand.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Münchenstein FC erhielten Fabio Di Benedetto (53.) und Valerio Ingrao (59.) eine gelbe Karte. Gelterkinden behielt eine reine Weste: Es gab keine einzige Karte gegen das Team.

Dass Münchenstein FC viele Tore schiesst, kommt häufig vor. In seinen 22 Spielen hat Münchenstein FC durchschnittlich 2.8 Treffer pro Partie erzielt. Das Team hat die drittbeste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 5 mit durchschnittlich 2.2 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Tabellensituation hat sich für Münchenstein FC nicht verändert. 42 Punkte bedeuten Rang 3. Für Münchenstein FC ist es der dritte Sieg in Serie.

Münchenstein FC spielt in der nächsten Partie in einem Heimspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: SV Muttenz (Rang 12). Zu diesem Spiel kommt es am 20. Mai (17.30 Uhr, Sportplatz Au, Münchenstein).

Mit der Niederlage rückt Gelterkinden in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 22 Punkten neu Platz 10. Nach zwei Siegen in Serie verliert Gelterkinden erstmals wieder.

Auf Gelterkinden wartet im nächsten Spiel zuhause das elftplatzierte Team FC Dardania, also der Tabellennachbar. Das Spiel findet am Freitag (19. Mai) statt (20.15 Uhr, Wolfstiege, Gelterkinden).

Telegramm: FC Münchenstein - FC Gelterkinden 3:2 (3:2) - Sportplatz Au, Münchenstein – Tore: 5. Marco Schneider 0:1. 22. Markus Schwander 1:1. 25. Valerio Ingrao 2:1. 40. Valerio Ingrao 3:1. 43. Marco Schneider 3:2. – Münchenstein FC: Alessandro Scerna, Arda Izgi, Fabio Di Benedetto, Marco Di Benedetto, Finn Leitner, Noe Ledermann, Markus Schwander, Andreja Miletic, Matteo Saracino, Samuel Buchmann, Valerio Ingrao. – Gelterkinden: Michael Fuhrer, Conradin Gürtler, Alexander Thommen, Manuel Wiederkehr, Joel Schmid, Linus Martin, Marco Schneider, Numa Tschopp, Fabio Hammernick, Sharujan Sachithananthan, Ramon Wiederkehr. – Verwarnungen: 53. Fabio Di Benedetto, 59. Valerio Ingrao.

