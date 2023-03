4. Liga, Gruppe 4 Münchenstein FC sorgt bei Steinen Basel für Überraschung Steinen Basel lag gegen Münchenstein FC deutlich vorne, nämlich 2:0 (52. Minute) - und verlor dennoch. Münchenstein FC feiert einen 4:2-Heimsieg.

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Steinen Basel: Elid Basha brachte seine Mannschaft in der 25. Minute 1:0 in Führung. Elid Basha war es auch, der in der 52. Minute Steinen Basel weiter in Führung brachte. Sein zweiter Treffer in Folge bedeutete das 2:0. Samir Schilling sorgte in der 57. Minute für Münchenstein FC für den Anschlusstreffer zum 1:2.

Ein Penalty, erfolgreich verwandelt durch Alessio Zanandrea, sorgte in der 60 für den Ausgleich für Münchenstein FC. Sandro Menegola erzielte in der 74. Minute den Führungstreffer zum 3:2 für Münchenstein FC. In der 92. Minute sorgte Tim Hauser für den Schlusspunkt: er traf zum 4:2 für Münchenstein FC.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Rilind Muhaxheri von Steinen Basel erhielt in der 85. Minute die gelbe Karte.

Dass Münchenstein FC gleich vier Tore erzielt, hat eher Seltenheitswert. Durchschnittlich hat das Team in seinen bisherigen zwölf Spielen 1.7 Mal getroffen. Das bedeutet, dass Münchenstein FC die neuntbeste Offensive der Gruppe hat. Die Verteidigung belegt Rang 9 mit durchschnittlich 3.4 zugelassenen Toren pro Spiel.

Münchenstein FC rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Sieben Punkte bedeuten Rang 9. Münchenstein FC hat bisher zweimal gewonnen, neunmal verloren und einmal unentschieden gespielt. Münchenstein FC siegte zudem erstmals auswärts.

Im nächsten Spiel kriegt es Münchenstein FC in einem Auswärtsspiel mit seinem Tabellennachbarn FC Schwarz-Weiss (Platz 8) zu tun. Das Spiel findet am 1. April statt (17.00 Uhr, Bachgraben, Allschwil).

Für Steinen Basel hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 20 Punkten auf Rang 4. Steinen Basel hat bisher fünfmal gewonnen, viermal verloren und zweimal unentschieden gespielt. Steinen Basel verlor zudem erstmals zuhause.

Im nächsten Spiel trifft Steinen Basel daheim auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das zehntplatzierte Inter Basel. Das Spiel findet am 2. April statt (13.00 Uhr, Sportanlagen St. Jakob, Basel).

Telegramm: FC Münchenstein b - SC Steinen Basel 4:2 (0:1) - Sportplatz Au, Münchenstein – Tore: 25. Elid Basha 0:1. 52. Elid Basha 0:2. 57. Samir Schilling 1:2. 60. Alessio Zanandrea (Penalty) 2:2.74. Sandro Menegola 3:2. 92. Tim Hauser 4:2. – Münchenstein FC: Tim Schaub, Mirko Rastelli, Noah Stadelmann, Janick Fehr, Riccardo Liebster, Dominik Schmitz, Alessio Zanandrea, Dominique Seelig, Luca Moreno, Samir Schilling, Gregory Müggler. – Steinen Basel: Tobias Saladin, Korab Demiri, Edi Basha, Noah Ozan Pereira, Luca Bozzo, Antonio Russo, Jorge Lopez Sanchez, Erin Ziba, Besart Hasimi, Rilind Muhaxheri, Elid Basha. – Verwarnungen: 85. Rilind Muhaxheri.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 27.03.2023 14:02 Uhr.