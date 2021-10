4. Liga, Gruppe 3 Münchenstein FC verliert gegen Seriensieger Röschenz Röschenz setzt seine Siegesserie auch gegen Münchenstein FC fort. Das 8:0 zuhause am Samstag bedeutet bereits den siebten Vollerfolg in Folge.

(chm)

Vier seiner Tore schoss Röschenz in der ersten Halbzeit, gleich viele in der zweiten Halbzeit.

Münchenstein FC blieb ohne Torerfolg.

Die Torschützen für Röschenz waren: Raphael Thomann (2 Treffer), Raphael Imhof (2 Treffer), Victor Misev (1 Treffer), Tim Walther (1 Treffer), Lukas Jecker (1 Treffer) und Jan Steingruber (1 Treffer).

Bei Münchenstein FC sah Michael Strittmatter (41.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Michael Strittmatter (24.) und Dario Muchenberger (86.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Röschenz, Michel Cueni (67.) kassierte sie.

In der Defensive hat Röschenz in seinen bisherigen Spielen meist überzeugt. Im Schnitt lässt das Team nur 0.9 Tore zu pro Spiel zu. Statistisch gesehen hat das Team sogar die beste Defensive der Gruppe. Die Offensive belegt mit 41 geschossenen Toren Rang 2.

Zahlreiche Gegentore sind für Münchenstein FC ein relativ häufiges Phänomen. Die total 36 Gegentore in elf Spielen bedeuten einen Schnitt von 3.3 Toren pro Match (Rang 9).

Röschenz behauptet sich mit dem Sieg an der Tabellenspitze. Die Mannschaft steht nach elf Spielen bei 28 Punkten. Röschenz hat bisher neunmal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Röschenz nach der Winterpause daheim auf FC Ettingen (Platz 4). Zu diesem Spiel kommt es am 19. März ( Uhr, Sportplatz Fluh, Röschenz).

Mit der Niederlage rückt Münchenstein FC in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 16 Punkten neu Platz 8. Nach zwei Siegen in Serie verliert Münchenstein FC erstmals wieder.

Die nächste Partie für Münchenstein FC steht nach der Winterpause in einem Auswärtsspiel gegen FC Riederwald (Platz 7) an. Das Spiel findet am 19. März statt (17.00 Uhr, Riederwald, Riederwald/Liesberg).

Telegramm: FC Röschenz - FC Münchenstein 8:0 (4:0) - Sportplatz Fluh, Röschenz – Tore: 24. Lukas Jecker (Penalty) 1:0.26. Raphael Thomann 2:0. 35. Victor Misev 3:0. 42. Raphael Imhof 4:0. 47. Raphael Thomann 5:0. 49. Raphael Imhof 6:0. 68. Jan Steingruber 7:0. 89. Tim Walther 8:0. – Röschenz: Cyrill Christ, Nicola Staudt, Colin Darms, Fabian Karrer, Janik Steg, Marco Cueni, Raphael Thomann, Victor Misev, Lukas Jecker, Jan Steingruber, Raphael Imhof. – Münchenstein FC: Eduardo Bautista, Mahir Ali Calhan, Thierry Schweizer, Michael Strittmatter, Basil Jäger, Fabio Pedrido Reber, Mohammad Bashir Naderi, David Wenger, Silvan Stürchler, Dario Muchenberger, Nico Hauser. – Verwarnungen: 24. Michael Strittmatter, 67. Michel Cueni, 86. Dario Muchenberger – Ausschluss: 41. Michael Strittmatter.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 3: FC Riederwald - FC Brislach 0:4, FC Reinach - FC Aesch 1:3, FC Laufen a - FC Kleinlützel 4:1, FC Röschenz - FC Münchenstein 8:0

Tabelle: 1. FC Röschenz 11 Spiele/28 Punkte (41:10). 2. FC Laufen a 11/24 (32:12), 3. FC Aesch 11/20 (42:21), 4. FC Ettingen 10/17 (34:31), 5. SC Dornach 10/17 (27:13), 6. FC Oberwil 10/16 (23:18), 7. FC Riederwald 11/16 (20:31), 8. FC Münchenstein 11/16 (21:36), 9. FC Reinach 11/12 (21:27), 10. FC Brislach 11/9 (23:41), 11. FC Kleinlützel 11/6 (18:38), 12. FC Therwil 10/3 (10:34).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 3 finden Sie auf der Website des FVNWS. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 31.10.2021 13:55 Uhr.