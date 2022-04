3. Liga, Gruppe 2 Münchenstein FC verliert gegen Seriensieger Timau Basel Timau Basel setzt seine Siegesserie auch gegen Münchenstein FC fort. Das 3:1 zuhause am Samstag bedeutet bereits den 15. Vollerfolg in Folge.

(chm)

Timau Basel ging in der 21. Spielminute durch Armando Langone in Führung, ehe Münchenstein FC in der 46. Minute (Matteo Saracino) der Ausgleich gelang. In der 47. Minute gelang Hicham Chirouf der Führungstreffer zum 2:1 für Timau Basel. Mit dem 3:1 für Timau Basel schoss Omar Mulabdic das letzte Tor der Partie.

Bei Timau Basel sah Alexis Morassutti (92.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Timau Basel weitere vier gelbe Karten. Keine einzige Karte erhielt Münchenstein FC.

Dass Timau Basel viele Tore schiesst, kommt häufig vor. In seinen 20 Spielen hat Timau Basel durchschnittlich 4.2 Treffer pro Partie erzielt. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Abwehr belegt Rang 1 mit durchschnittlich 1.1 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Abwehr von Münchenstein FC kassiert nicht selten viele Gegentore. Durchschnittlich muss die Defensive 2.8 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 10).

Timau Basel bleibt mit dem Sieg an der Tabellenspitze. Die Mannschaft steht nach 20 Spielen bei 55 Punkten. Für Timau Basel ist es der 15. Sieg in Serie.

Timau Basel spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Lausen 72 (Platz 4). Das Spiel findet am 7. Mai statt (18.00 Uhr, Rankhof, Basel).

Mit der Niederlage rückt Münchenstein FC in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 27 Punkten neu Platz 8. Münchenstein FC hat bisher achtmal gewonnen, neunmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Münchenstein FC spielt zum nächsten Mal auswärts gegen NK Alkar (Platz 5). Die Partie findet am 8. Mai statt (15.00 Uhr, Sportzentrum Pfaffenholz, Basel).

Telegramm: AS Timau Basel - FC Münchenstein 3:1 (1:0) - Rankhof, Basel – Tore: 21. Armando Langone 1:0. 46. Matteo Saracino 1:1. 47. Hicham Chirouf 2:1. 89. Omar Mulabdic 3:1. – Timau Basel: Andre Joaquim Brito Neto, Daniel Atanasovski, Yaya Sane Diedhiou, Loan Boumelaha, Domenico Seminara, Ivan Vasic, Betim Bislimi, Omar Mulabdic, Efraim Benoit Ferreira, Armando Langone, Hicham Chirouf. – Münchenstein FC: Alessandro Scerna, James Riedberger, Fabio Di Benedetto, Marco Di Benedetto, Thierry Schweizer, Loris Lüdi, Valerio Ingrao, Sandro Menegola, Luca Ritter, Adrian Schweizer, Matteo Saracino. – Verwarnungen: 7. Loan Boumelaha, 80. Omar Mulabdic, 90. Efraim Benoit Ferreira, 94. Domenico Seminara – Ausschluss: 92. Alexis Morassutti.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 30.04.2022 22:44 Uhr.