3. Liga, Gruppe 2 Münchenstein SC gewinnt klar gegen Münchenstein FC Münchenstein SC behielt im Spiel gegen Münchenstein FC am Sonntag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 4:1.

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Eduard Gashi für Münchenstein SC. In der 37. Minute traf er zum 1:0. Der Treffer fiel mittels Penalty. Mit seinem Tor in der 58. Minute brachte Sebastijan Miljanovic Münchenstein SC mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Dank dem Treffer von Matteo Saracino (74.) reduzierte sich der Rückstand für Münchenstein FC auf ein Tor (1:2).

Mit seinem Tor in der 78. Minute brachte Fabio Eugster Münchenstein SC mit zwei Treffern 3:1 in Führung. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Elias Flores Alvarez in der 82. Minute, als er für Münchenstein SC zum 4:1 traf.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Münchenstein SC, Berat Kaya (89.) kassierte sie. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Münchenstein FC, Valerio Ingrao (33.) kassierte sie.

Unverändert liegt Münchenstein SC nach dem Sieg an der Tabellenspitze. Nach acht Spielen hat das Team 21 Punkte. Münchenstein SC hat bisher siebenmal gewonnen und einmal verloren.

Münchenstein SC spielt in der nächsten Partie auf fremdem Terrain gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Dardania (Rang 10). Das Spiel findet am 15. Oktober statt (17.30 Uhr, Bachgraben, Allschwil).

Für Münchenstein FC hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 14 Punkten auf Rang 6. Münchenstein FC hat bisher viermal gewonnen, zweimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Münchenstein FC geht es auf fremdem Terrain gegen FC Gelterkinden (Platz 11) weiter. Die Partie findet am 15. Oktober statt (19.30 Uhr, Wolfstiege, Gelterkinden).

Telegramm: SC Münchenstein - FC Münchenstein 4:1 (1:0) - Sportplatz Au, Münchenstein – Tore: 37. Eduard Gashi (Penalty) 1:0.58. Sebastijan Miljanovic 2:0. 74. Matteo Saracino 2:1. 78. Fabio Eugster 3:1. 82. Elias Flores Alvarez 4:1. – Münchenstein SC: Nico Leuenberger, Bryan Louzan Figueroa, Gürkan Satilmis, Osman Arslan, Berat Kaya, Elias Flores Alvarez, Eduard Gashi, Ermal Salihu, Rilind Agushi, Sebastijan Miljanovic, Mehmet Cetin. – Münchenstein FC: Kevin Meier, Arda Izgi, Fabio Di Benedetto, Marco Di Benedetto, Finn Leitner, Luca Ritter, Vlerand Redzepi, Matteo Saracino, Sandro Menegola, Valerio Ingrao, Giuliano Salvia. – Verwarnungen: 33. Valerio Ingrao, 89. Berat Kaya.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 09.10.2022 17:30 Uhr.

