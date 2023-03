3. Liga, Gruppe 2 Münchenstein SC und Bubendorf spielen Remis 1:1 lautet das Resultat zwischen Münchenstein SC und Bubendorf. Die Teams teilen sich die Punkte.

(chm)

Bereits in der ersten Viertelstunde erzielte Münchenstein SC die Führung. Torschütze in der 14. Minute war Sebastian Rüst. Den Ausgleich erzielte Liridon Sinani in der 72. Minute.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Bubendorf erhielten Dario Minnig (80.) und Manuel Schaub (92.) eine gelbe Karte. Keine einzige Karte erhielt Münchenstein SC.

Die Tabellensituation hat sich für Münchenstein SC nicht verändert. Das Team liegt mit 32 Punkten auf Rang 3. Münchenstein SC hat bisher zehnmal gewonnen, dreimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Münchenstein SC spielt in der nächsten Partie in einem Heimspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Gelterkinden (Rang 12). Das Spiel findet am 26. März statt (15.30 Uhr, Sportplatz Au, Münchenstein).

Für Bubendorf hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 14 Punkten auf Rang 9. Bubendorf hat bisher viermal gewonnen, neunmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Bubendorf spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Dardania (Platz 13). Zu diesem Spiel kommt es am 25. März (20.00 Uhr, Brühl, Bubendorf).

Telegramm: SC Münchenstein - FC Bubendorf 1:1 (0:1) - Sportplatz Au, Münchenstein – Tore: 14. Sebastian Rüst 0:1. 72. Liridon Sinani 1:1. – Münchenstein SC: Christian Gulinello, Antonijo Gjinovski, Osman Arslan, Ali Maskan, Berat Kaya, Liridon Sinani, Ermal Salihu, Gentuar Gashi, Enes Palandizlar, Eduard Gashi, Mehmet Cetin. – Bubendorf: Patrick Häfelfinger, Fabio Thommen, Alex Schärli, Sinan Bloch, Manuel Wagner, Christian Preiswerk, Stefano Gigliotti, Noah Wirz, Alessio Di Benedetto, Dario Minnig, Sebastian Rüst. – Verwarnungen: 80. Dario Minnig, 92. Manuel Schaub.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Datenstand: 19.03.2023 15:00 Uhr.

