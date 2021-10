3. Liga, Gruppe 2 Münchenstein SC und Muttenz teilen sich Punkte Je ein Punkt für Münchenstein SC und Muttenz: Die Teams trennen sich 1:1

(chm)

In der 20. Minute schoss Ersin Elmas das 1:0. Das Tor fiel per Elfmeter. Den Ausgleich erzielte Ramazan Aldemir in der 60. Minute.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Muttenz erhielten Gregor Mössinger (39.) und Leonardo Schlachter (70.) eine gelbe Karte. Münchenstein SC blieb ohne Karte.

Mit dem Unentschieden macht Münchenstein SC ein Plätze gut in der Tabelle und liegt neu mit acht Punkten auf Rang 10. Münchenstein SC hat bisher zweimal gewonnen, dreimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Münchenstein SC spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Amicitia Riehen (Platz 14). Diese Begegnung findet am 17. Oktober statt (13.00 Uhr, Grendelmatte, Riehen).

Für Muttenz hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit elf Punkten auf Rang 7. Muttenz hat bisher dreimal gewonnen, dreimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Muttenz geht es in einem Heimspiel gegen FC Liestal (Platz 4) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 17. Oktober (11.00 Uhr, Sportplatz Margelacker, Muttenz).

Telegramm: SC Münchenstein - SV Muttenz 1:1 (1:0) - Sportplatz Au, Münchenstein – Tore: 20. Ersin Elmas (Penalty) 1:0.60. Ramazan Aldemir 1:1. – Münchenstein SC: Fazil Cakmakkiran, Bryan Louzan Figueroa, Osman Arslan, Berat Kaya, Ensar Dogan, Cihan Yayla, Eduard Gashi, Outhman Aabid, Rinor Kadrievski, Ersin Elmas, Fabio Eugster. – Muttenz: Bora Kul, Pascal Amsler, Leonardo Schlachter, Janic Spreiter, Joey Ridacker, Berkant Öztürk, Ramazan Aldemir, Mehmet Gecici, Claudio Emanuel Pinto Da Silva Freitas, Fabio Bächtold, Bilal Baran Peker. – Verwarnungen: 39. Gregor Mössinger, 70. Leonardo Schlachter.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 2: FC Allschwil - FC Rheinfelden 1:1, NK Alkar - FC Münchenstein 1:5, SC Münchenstein - SV Muttenz 1:1

Tabelle: 1. AS Timau Basel 8 Spiele/19 Punkte (33:12). 2. FC Schwarz-Weiss a 8/17 (25:16), 3. FC Münchenstein 8/14 (28:22), 4. FC Liestal 8/14 (25:16), 5. FC Rheinfelden 8/13 (17:18), 6. NK Alkar 8/13 (20:17), 7. SV Muttenz 8/11 (14:17), 8. FC Allschwil 8/10 (18:19), 9. FC Lausen 72 7/9 (17:16), 10. SC Münchenstein 7/8 (11:18), 11. FC Reinach 8/8 (19:25), 12. NK Posavina 8/7 (14:30), 13. FC Stein 8/7 (25:26), 14. FC Amicitia Riehen 8/4 (15:29).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 2 finden Sie auf der Website des FVNWS. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 12.10.2021 07:28 Uhr.